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“Afortunadamente no hice solo eso”, dijo Zidane sobre cabezazo a Materazzi

Zinédine, ahora como técnico, vuelve a enfrentar a Italia, este viernes desde la 1:45 p.m. en duelo correspondiente a la Liga de Naciones.

  • A dos décadas de la final entre Francia e Italia en Alemania 2006, el exmediocampista Zinédine Zidane aseguró que prefiere quedarse con los recuerdos positivos de su carrera. FOTO: @equipedefrance
    A dos décadas de la final entre Francia e Italia en Alemania 2006, el exmediocampista Zinédine Zidane aseguró que prefiere quedarse con los recuerdos positivos de su carrera. FOTO: @equipedefrance
Agencia AFP
Redacción El Colombiano
hace 1 hora
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Zinédine Zidane, ahora seleccionador de Francia, habló sobre la recordada final del Mundial 2006 que los Bleus perdieron ante Italia, en la que fue expulsado por un cabezazo a Marco Materazzi en el último partido de su carrera.

En la víspera del duelo entre Francia e Italia por la Liga de Naciones de la UEFA, la pregunta para Zizou sobre aquel día de hace dos décadas era casi inevitable para los periodistas en la rueda de prensa.

“Las imágenes me lo recuerdan siempre, pasan en bucle todo el rato (sonrisa). Afortunadamente, no hice solo eso y tengo otras imágenes más agradables. Así que pienso más en las que son positivas”, dijo Zidane. “Es algo que forma parte de mi carrera”, apuntó.

“No estoy orgulloso de lo que pasó. Lo dije y lo repetí, y lo vuelvo a decir hoy. Forma parte de una trayectoria. No solo puedes hacer cosas bonitas (...) Pero ahora pasamos a otra cosa. Vamos a ver qué pasa con este equipo de Francia”, insistió el ahora seleccionador al referirse al episodio del cabezazo.

Lea: Las estrellas galas tienen nuevo director técnico: Zinédine Zidane dirigirá a la selección de Francia

Zidane se despedía del fútbol en esa final de Berlín, pero tras la agresión salió expulsado y tuvo que ver a Italia conquistar el título de Alemania 2006 en la tanda de penales.

Francia llega al partido de este viernes en el Stade de France como líder del Grupo A1 de la Nations League, con un pleno de 6 puntos y con tres de ventaja sobre Italia y Bélgica, en una llave que cierra Turquía sin puntuar.

Dembélé negó “problemas” con Mbappé

También habló ante los periodistas el atacante Ousmane Dembélé, que negó tener “problemas” con el capitán Kylian Mbappé, que abandonó la concentración del equipo el pasado viernes tras lesionarse en la victoria en Turquía.

Una serie de declaraciones referentes al Balón de Oro, al que ambos aspiran, estaría detrás de esa supuesta tensión, que ambos intentan desinflar en los últimos tiempos.

“Hemos hablado. Hemos estado juntos en la mesa. No hay problemas”, señaló Dembélé, ganador del Balón de Oro en 2025, sobre su excompañero del PSG.

Sigue leyendo: Del apretón de nariz de “Mou” al mordisco de Suárez y el cabezazo de Zidane

“Todas esas historias no las comento, no quiero. Son pequeñas batallitas de las redes sociales. Con 29 años, no tengo realmente la cabeza en eso. Estoy concentrado en lo esencial, que es el terreno de juego”, sentenció.

En una entrevista al diario L’Équipe el 21 de septiembre, Mbappé había desmentido “tener problemas” con Dembélé, al que calificó de “amigo”.

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Bloque de preguntas y respuestas

¿Qué dijo Zinédine Zidane sobre el cabezazo a Marco Materazzi en la final del Mundial 2006?
Zinédine Zidane reconoció que no está orgulloso de lo ocurrido en la final entre Francia e Italia y afirmó que ese episodio forma parte de su carrera. También señaló que prefiere recordar los momentos positivos de su trayectoria.
¿Por qué expulsaron a Zidane en la final del Mundial de Alemania 2006?
Zidane fue expulsado por darle un cabezazo al italiano Marco Materazzi durante la final disputada en Berlín. La tarjeta roja marcó el último partido de su carrera como futbolista profesional.
¿Quién ganó la final del Mundial 2006 entre Francia e Italia?
Italia ganó el Mundial de Alemania 2006 al derrotar a Francia en la tanda de penales, después de que el partido terminara 1-1 tras el tiempo reglamentario y la prórroga.
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