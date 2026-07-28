Las estrellas galas tienen nuevo director técnico: Zinédine Zidane dirigirá a la selección de Francia

Zinédine Zidane quedó para siempre en la historia del fútbol francés como la figura del equipo que ganó el primer Mundial del país en 1998. Veinte años después de su retirada como jugador, tomará ahora las riendas de su selección como entrenador.
El 9 de julio de 2006, “Zizou” se despidió como futbolista de la manera más extraña, con una expulsión por un cabezazo a Marco Materazzi durante la final mundialista ganada por penales por Italia ante Francia en Berlín.
Fue un triste epílogo para una carrera inolvidable, que como jugador le llevó no solo a ganar el Mundial de 1998, sino también una Eurocopa (2000) con Francia o una Liga de Campeones con el Real Madrid (2002), que consiguió con una volea memorable en la final ante el Bayer Leverkusen.
Después de 14 años de Didier Deschamps como seleccionador francés, adornado por el título mundial de 2018, la elección de Zidane parece lógica e incluso un secreto a voces.
En su carrera no ha sido solo legendario en el campo, también en el banquillo, donde logró el hito histórico de encadenar tres Champions con el Real Madrid, las de 2016, 2017 y 2018.