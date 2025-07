“Sientes que tu vida se acabó”: la detención migratoria que descompone a Florida

Un hombre con una hernia colapsó en el piso de Krome, el Centro de Procesamiento de Servicios para los migrantes en Florida, Estados Unidos. Se desplomó no solo por el dolor que sufría, sino para que las personas dentro, por decirlo de alguna manera, pudieran salvarle la vida: “tuve que tirarme al suelo para que me ayudaran”.

Historias como esta no son particularidades, se vuelven cotidianas. Así lo revela un nuevo informe de Human Rights Watch, Americans for Immigrant Justice y Sanctuary of the South, que documenta condiciones inhumanas en tres centros de detención en Florida: el Centro de Procesamiento Krome, el Centro de Transición de Broward (BTC)y el Centro Federal de Detención (FDC) en Miami.

La investigación, titulada “Sientes que tu vida se acabó”, se basa en entrevistas a detenidos, familiares, abogados y personal médico.

