“Por mucho que quieras preguntar de qué canal somos, ¿de verdad me tienes que tocar el culo? Estoy haciendo un directo y estoy trabajando. De verdad, me gustaría que me dejaras trabajar”, increpó la reportera.

El agresor, quien al parecer es de nacionalidad rumana y tiene 25 años, negó el hecho y luego se disculpó con la mujer. Sin embargo, instantes después, fue captado en cámara mientras incomodaba a las demás mujeres que se encontraban en la misma calle.

“Es de verdad muy desagradable, más cuando te encuentras trabajando. Estamos en directo y ahí sigue acompañado con otro chico, ¿no tendrá otra cosa qué hacer en toda la mañana? La verdad es que me ha puesto bastante nerviosa”, continuó Balado.

Instantes después, la Policía Nacional Española confirmó que el tipo fue arrestado y conducido hasta un centro de detención en Madrid.