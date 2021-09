La determinación de este martes tiene varias lecturas, tanto a nivel local como internacional. En el segundo plano, la medida “envía una alerta respecto hasta qué punto podría estar implicada Rusia en una red de corrupción que crece todos los días más”, dice Alejandro Cardozo, PhD en Historia y politólogo venezolano, “pues no hay que olvidar que mucho antes de Maduro, fue Rusia quien primero criticó la decisión de Cabo Verde de extraditar a Saab a EE. UU.”.

Se refiere a una declaración del gobierno ruso del pasado 11 de septiembre en la que consideraba que la extradición de Saab era una “amenaza seria” a los esfuerzos de la oposición y el oficialismo para encontrar una salida a la crisis política y económica.

Justo en ese plano, la intención de Maduro pone contra la espada y la pared a las negociaciones. “Cuando Juan Guaidó acepta sentarse a negociar dejando a un lado su gobierno provisional, le quita a Maduro el argumento de que la oposición no quiere hablar”, señala Cardozo, “lo de Saab es entonces la oportunidad para regresar a la oposición a ese lugar”.

Lo más probable es que Saab no vaya a poder estar en la mesa, no solo porque la oposición venezolana lo rechace sino también porque Estados Unidos no lo acepte, “pero, ¿qué va a decir Maduro? Que él es un representante más y que es culpa de la oposición que, debido a su rechazo a que Saab esté, las negociaciones se estanquen de nuevo. Maduro está castigando al sistema internacional”, finaliza Cardozo, “¿qué dice? Bueno, me capturaron a Saab, yo paralizo estas negociaciones y hago quedar mal a los nórdicos, a los liberales en Estados Unidos, a todo el sistema”.