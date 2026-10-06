Cayó “El Tanque”, señalado como operador del Cártel Jalisco Nueva Generación en México

Las autoridades mexicanas detuvieron a Iván Cazarín Molina, alias El Tanque, señalado como operador regional del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y miembro del círculo cercano de Nemesio Oseguera Cervantes, “El Mencho”, fundador de la organización criminal. La captura fue informada por Omar García Harfuch, secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, quien señaló que Cazarín lideraba operaciones del CJNG en varios estados del sur de México. Según la información suministrada, sus actividades estaban vinculadas con Veracruz, Oaxaca, Tabasco y Puebla.

Iván Cazarín Molina, de 41 años, es identificado como uno de los operadores regionales del CJNG. De acuerdo con las autoridades, se le atribuyen delitos como homicidio, extorsión, secuestro, tráfico de drogas, lavado de dinero y huachicol. Conozca: ¿Por qué Tumaco será el teatro de operaciones del Escudo de las Américas con Estados Unidos? La detención ocurrió en Zapopan, Jalisco, durante un operativo conjunto del gabinete de seguridad mexicano. Cazarín también es señalado por su presunta participación en el ataque contra un helicóptero del Ejército ocurrido en 2015. Según Harfuch, aquella acción buscaba impedir la captura de “El Mencho” y dejó 20 policías y nueve soldados muertos. El detenido había sido sancionado por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos en 2024 debido a sus vínculos con el CJNG. Por esa razón, Harfuch explicó que durante el operativo hubo intercambio de información con la Administración para el Control de Drogas (DEA).

El vínculo con “El Mencho”

Harfuch aseguró que “El Tanque” pertenecía al círculo cercano de Nemesio Oseguera Cervantes, considerado fundador del CJNG. “El Mencho” murió en febrero pasado durante un operativo militar. Su muerte desencadenó una respuesta violenta atribuida al grupo criminal, que incluyó bloqueos de carreteras e incendios de vehículos en distintas zonas de México. El CJNG es señalado por Estados Unidos de participar en el tráfico de fentanilo y ha sido descrito por las autoridades como una de las organizaciones criminales más poderosas del país. El Gobierno de Donald Trump lo declaró “organización terrorista extranjera” en febrero de 2025. La captura de Cazarín se produce en un contexto de mayor presión de Estados Unidos sobre México para combatir a los grupos del narcotráfico. Trump ha amenazado con actuar por su cuenta contra los cárteles al sostener que estos tienen control sobre parte del país. Además del ataque al helicóptero de 2015, al CJNG se le atribuyen otros hechos violentos recientes, entre ellos la explosión de un coche bomba en el centro de México a finales de agosto y el asesinato de un alcalde en noviembre de 2025.

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