Los tentáculos del gota a gota de Medellín llegan a 8 países

De las laderas orientales de Medellín salió “Jimmy”, de 33 años, hijo de un vendedor de “contado”, esos hombres que durante la década de los 90 y comienzos de 2000 recorrían las calles de Medellín entregando mercancía a crédito que se pagaban diaria o semanalmente, según el caso. Este negocio fue la génesis del gota a gota. Los comerciantes dejaron de entregar mercancía, empezaron a prestar dinero y vieron que era rentable.

“Eso dejaba mucha plata, tanta que de un momento a otro se llenó la ciudad de gente que hacía eso y entraron las bandas que cobraban ‘vacuna’ (extorsión) en cada barrio. Entonces yo junté los ahorros que tenía y pensé en irme al exterior”, cuenta vía telefónica.

En 2013 tomó un avión a Brasil —el país que tenía la moneda más valorizada de la región— y aunque no conocía a nadie buscó un hotel. “La primera semana me la pasé viendo televisión para intentar imitar el idioma. Después hice unas tarjetas con mis datos para explicarle a la gente cuánto debía pagar, y con eso me fui a los locales. A punta de señas y números, en dos semanas hice el primer préstamo, el rumor se regó y la gente empezó a llegar”, agrega.

Hoy es el jefe del negocio en el que trabajan su papá, primos y algunos amigos. Sabe que su actividad no es legal y, aunque niega tener nexos criminales, reconoce que semanalmente les paga a los policías de las zonas donde trabaja para que no lo molesten. “Yo busco a los jefes de las zonas, porque si le pago a cada cuadrante, se me van las ganancias”, explica.

Sobre su estatus migratorio, dice que tuvo ayuda “externa” (de funcionarios) para legalizarse.

Mientras tanto, en México, “Jose” alista cada día un bolso con varias tarjetas de presentación, un celular y las llaves de su moto. La misión de este paisa también es recorrer las calles buscando a comerciantes formales e informales a los cuales les hace ofertas tentadoras: créditos de entrega inmediata, 20 días de plazo, que desembolsan de inmediato.

Pero “de eso tan bueno no dan tanto”. El precio por la rapidez es alto: los intereses son 10 veces más de los permitidos por la ley (2,97 % mensual para créditos personales) y a diario se debe hacer un abono; de ahí el nombre de gota a gota.

“Jose” se fue hace dos años de su barrio, en la zona nororiental de Medellín, reclutado por uno de sus amigos que le dijo que solo tenía que poner su trabajo diario. El capital para los créditos, la moto, el celular y los tiquetes desde Colombia iban por cuenta del patrón.

A cambio, debía convencer a los comerciantes de tomar los créditos, cumplir con la recolección del pago diario, contactar nuevos clientes y gestionar los casos difíciles. Es decir, los cobros de quienes se atrasaban o decidían no pagar.

Hoy cuenta con 150 clientes en varias rutas y sus ingresos triplican los que tenía en Colombia como empleado formal. Su esposa y su hijo ya viajaron a México, y ella se integró a la red.

Pero el negocio tiene su lado sombrío. “Jose” prefiere no dar muchos detalles de lo sucedido, pero reconoce que el año pasado sufrió un atentado, al parecer ordenado por los carteles. Un grupo de hombres armado le salió a la ruta y le disparó dos veces. A su compañero le dieron cinco tiros y ambos terminaron en un hospital custodiados por la Policía. “Yo me alcancé a desencartar de las tarjetas y la plata (antes de llegar al centro médico), entonces alegué que no sabía qué había pasado. Nos atendieron y a los días nos dejaron ir”, recordó.

Aunque, en su diálogo con EL COLOMBIANO, negó que usara armas o tuviera nexos con bandas criminales, en México las autoridades sí han reportado casos de desplazamiento forzado y amenazas de prestamistas a quienes no quieren o pueden pagar.