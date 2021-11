Gobierno argentino buscará “agenda compartida” con oposición

Esta sería la primera vez desde el regreso de la democracia, en 1983, en que el peronismo no tendrá la mayoría en el Senado.

Celebración de la oposición

Los comicios de este domingo, con una participación de más de 71%, renovaron parcialmente las cámaras de diputados y de senadores, en las que avanzó la alianza de centro-derecha Juntos por el Cambio, del expresidente Mauricio Macri (2015-2019), aunque sin conseguir tampoco la mayoría parlamentaria.

A los dos grandes bloques se suman pequeñas representaciones de fuerzas provinciales, de la izquierda y de los liberales.

Macri, principal referente opositor, adelantó que “estos dos años que vienen van a ser difíciles”, y aseguró que su coalición “va a actuar con mucha responsabilidad, ayudando a que la transición sea lo más ordenada posible”, anticipándose a las presidenciales de 2023.

María Eugenia Vidal, exgobernadora de la provincia de Buenos Aires y electa ahora diputada por Juntos, celebró que “la mayoría de los argentinos, millones de argentinos en todo el país, dijeron basta y derrotaron la tristeza, la frustración, el dolor, el enojo”.

Durante su discurso, la recién electa diputada subrayó las prioridades de Juntos por el Cambio en la Cámara de Diputados: educación, empleo y seguridad, cuestiones sobre las que trabajará con mucha “humildad” y “firmeza”.

“En el medio de un momento muy difícil, venimos a aportar serenidad, sentido común, sensatez. Un lugar seguro en el Congreso, un bloque sólido, un equipo de diputados y senadores que tiene experiencia, que atravesó crisis y que aprendió”, manifestó Vidal entre ovaciones de sus seguidores.

La ciudad de Buenos Aires, principal bastión de la oposición al peronismo, está gobernada desde el 2015 por Horacio Rodríguez Larreta, uno de los máximos referentes de Juntos por el Cambio y potencial candidato en las elecciones presidenciales del 2023. El mandatario local también celebró el triunfo de su colectividad.

“Este resultado es un reconocimiento a la transformación que juntos venimos haciendo hace muchos años en la ciudad y que empezó Mauricio (Macri)”, señaló el jefe de Gobierno porteño, principal impulsor de la candidatura de Vidal.

El consultor político Raúl Aragón avizoró cooperación entre las fuerzas. “Hay una tensión interna creciente al interior de Juntos, pero a la oposición no le sirve no dialogar. No le sirve quedar como antidemocráticos para el proyecto presidencial 2023, eso es insostenible”.