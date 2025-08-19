¿Por qué fue expulsado Edwin Cardona en el partido contra Sao Paulo? ¿La decisión del árbitro fue justa?

De la felicidad a la confusión, al desespero, a la indignación pasaron, en poco menos de 30 segundos, los hinchas de Atlético Nacional que veían el partido de vuelta de los octavos de final contra Sao Paulo, que se disputó en el estadio Morumbí de Brasil.
Mientras Alfredo Morelos celebraba, con euforia, el gol de penalti que marcó al minuto 69 del partido frente a la tribuna donde estaban los aficionados del cuadro verde que viajaron a territorio brasileño, el árbitro central del partido, el argentino Maximiliano Ramírez, le sacó la segunda tarjeta amarilla a Edwin Cardona. El volante creativo del cuadro antioqueño fue expulsado.