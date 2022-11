Dice llamarse María, aunque segundos después afirma no saber su nombre —o no lo recuerda—, pero sí sabe maldecir con palabras incomprensibles la renegrida marca dejada en la acera por sus zapatos desgastados, además de su mala suerte de no tener un solo euro en los bolsillos.

Esa estela de caucho derretida se entremezcla con un chorro de sangre emanado del primer dedo de su pie izquierdo, asomado en el roto del cuero raído por el roce con el asfalto de su pie arrastrado sin fuerza. El dedo está verde y rojo y morado a la vez, afectado por un líquido viscoso salido de una herida que ha tardado en sanar. Tiene la mirada perdida y su cabello, que pudo ser rubio, comienza a tornarse cobrizo, tono que deja el pasar días en la calle sin bañarse.

—¿Me regala un euro? Regáleme un euro, ruega a cada transeúnte que osa pasar a su lado y que se cubre la nariz para eclipsar el mal olor salido de su boca enmohecida.

Pero María no puede tenerse en pie. Ha dado unos cuántos pasos de la estación del metro Renfe, en Villaverde Alto, a la calle del Polígono Marconi, en Madrid, y se detiene a mendigar unas monedas para comprar drogas. Su cuerpo se tambalea como se tambalean los árboles del otoño que empieza a llegar a España, y su piel, arrugada y envolvente de un costal de huesos vivientes, le suma más años de los que en realidad podría tener.