La extenista española Arancha Sánchez Vicario , tres veces ganadora de Roland Garros, fue condenada a dos años de cárcel por ocultar patrimonio para no pagar una deuda con un banco , informó la justicia española este miércoles.

Otros tres procesados fueron condenados “a 1 año y 3 meses de prisión y multa”, tras el juicio que tuvo lugar en Barcelona.

Pese a la sentencia, la extenista no caerá a la cárcel porque la juez dejó en suspenso su pena durante dos años a cambio de no delinquir durante este periodo, algo que no está claro que pueda evitar su exmarido Josep Santacana.