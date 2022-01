¿Acorralado? Boris Johnson anuncia el fin de principales medidas anticovid en Inglaterra

El primer ministro británico Boris Johnson, quien está en el ojo del huracán por unas fiestas organizadas durante un estricto confinamiento en la sede de la jefatura del Gobierno británico, anunció este miércoles que la próxima semana pondrá fin a las principales restricciones anticovid impuestas para combatir la variante ómicron en Inglaterra.

Johnson dijo que a partir del jueves 27 de enero, el uso de la mascarilla ya no será obligatorio, no se recomendará oficialmente el teletrabajo y no se exigirá el pase sanitario para tener acceso a los locales nocturnos y a determinadas reuniones multitudinarias.

“A medida que el covid se vuelve endémico tenemos que sustituir las obligaciones legales por consejos y recomendaciones”, argumentó Johnson, quien dijo que no tenía intención de prorrogar la normativa que impone el aislamiento para los casos positivos de covid-19 cuando expire el 24 de marzo. Señaló que esta fecha podría incluso adelantarse.

La flexibilización de medidas anticovid ocurre en medio del escándalo por las fiestas organizadas en Downing Street cuando el Reino Unido vivía un estricto confinamiento en las que, incluso, Johnson participó en mayo de 2020.

Al hablar ante el Parlamento, a donde fue citado por el escándalo de las fiestas, el primer ministro dijo que pensaba que se trataba de una reunión de trabajo. Sin embargo, esto no calmó los ánimos, por lo que se prepara para otra jornada difícil.

Según la prensa británica, Boris Johnson prevé una serie de medidas populistas para intentar mantenerse a flote. Por ejemplo, su gobierno ha dicho que recurrirá al ejército para bloquear las llegadas de migrantes desde el Canal de la Mancha y podría suprimir una tasa audiovisual que financia la BBC, dos temas sensibles para su electorado.