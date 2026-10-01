El caso “Cornell 7”: una denuncia por violación grupal, sanciones polémicas y una investigación penal reabierta

El caso ocurrió en octubre de 2024, pero volvió a ocupar titulares en septiembre de 2026, cuando Jane Doe, una antigua estudiante de Cornell University, presentó una demanda contra la universidad y siete hombres que pertenecían a la fraternidad Chi Phi.
La demanda sostiene que la joven fue drogada, quedó incapacitada y fue agredida sexualmente durante varias horas. Los siete señalados son Matthew Ingalls, Diego Sarabia, Winston Lee, Jonathan Newell, Gillio Lopes, Scott Norris y Scott Kretzschmar. Ninguno ha sido condenado penalmente por estos hechos.