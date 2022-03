Las firmas de pagos estadounidenses Visa y Mastercard anunciaron este fin de semana que suspenderán sus operaciones en Rusia debido a la invasión de Ucrania y plantearon que trabajarían con clientes y socios para detener todas las transacciones en ese país. “Nos vemos obligados a actuar tras la invasión no provocada de Rusia a Ucrania y los eventos inaceptables que hemos presenciado”, explicó en un comunicado Al Kelly, director ejecutivo de Visa. Las transacciones iniciadas con tarjetas Visa emitidas en Rusia no funcionarán fuera del país y las tarjetas Visa emitidas fuera de Rusia no funcionarán dentro del país.