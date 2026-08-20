Colombia e Israel eliminan la visa desde el 1 de septiembre: así cambia el ingreso entre ambos países

El Gobierno de Israel anunció este jueves 20 de agosto de 2026 que Colombia e Israel eliminarán de manera recíproca el requisito de visa desde el próximo 1 de septiembre, tras conversaciones entre el ministro de Relaciones Exteriores israelí, Gideon Sa’ar, y el canciller colombiano, Omar Bula Escobar. La medida permitirá que ciudadanos de ambos países ingresen al otro territorio sin una visa previa, aunque deberán cumplir las condiciones migratorias establecidas por las autoridades correspondientes.

“Nos complace anunciar que, tras conversaciones mantenidas entre el ministro de Relaciones Exteriores de Israel, Gideon Sa’ar, y el ministro de Relaciones Exteriores de Colombia, Omar Bula Escobar, ambos países han acordado eximir mutuamente del requisito de visado a partir del 1 de septiembre”, informó el Gobierno israelí a través de su cuenta oficial de información en español en X.

La decisión modifica las restricciones que habían regido durante más de un año. En mayo de 2025, el Gobierno israelí había restablecido el requisito de visa para los colombianos que viajaran por motivos turísticos, en medio del deterioro de las relaciones bilaterales durante la administración del entonces presidente Gustavo Petro. Colombia respondió posteriormente con una medida recíproca para los ciudadanos israelíes. Lea más: Así van las designaciones en las embajadas de De la Espriella, ¿quiénes hay y quiénes faltan?

El acuerdo sobre visas se integra al restablecimiento de los vínculos bilaterales

La eliminación del requisito migratorio hace parte de un proceso de acercamiento entre Bogotá y Jerusalén que contempla también la recuperación de las relaciones diplomáticas y económicas. Durante una reunión entre Gideon Sa’ar y Omar Bula Escobar, ambos gobiernos habían acordado avanzar en el restablecimiento de los vínculos y en la eliminación recíproca de las visas. En esa oportunidad, Sa’ar señaló: “Juntos trazamos una hoja de ruta para el restablecimiento pleno e inmediato de las relaciones diplomáticas y económicas entre nuestros países, apenas asuma el presidente elegido democráticamente, Abelardo De La Espriella, el próximo 7 de agosto”. En el mismo comunicado agregó: “Nuestros países nombrarán de inmediato a sus respectivos embajadores. Recordemos que ambos se retiraron en junio de 2024. Además, Colombia abrirá su embajada en Jerusalén, la capital de Israel; incluso el Ministerio de Relaciones Exteriores brindará toda la asistencia necesaria en este importante paso. Adicionalmente, acordamos eliminar de manera recíproca el requisito de visa entre ambos países”. Como parte de este proceso, Israel designó a Vivian Aisen como embajadora en Colombia. La representación diplomática hace parte de las medidas anunciadas para recuperar los canales oficiales entre los dos Estados.

Qué cambia para los viajeros desde septiembre

La exención comenzará a regir el 1 de septiembre de 2026 y se aplicará de manera recíproca a los ciudadanos colombianos e israelíes. Entre los principales cambios se encuentran: -Colombianos que viajen a Israel: no deberán tramitar previamente una visa bajo el acuerdo de exención. -Israelíes que viajen a Colombia: tampoco tendrán que solicitar una visa previa, de acuerdo con la medida recíproca. -Entrada a cada país: los viajeros deberán cumplir los requisitos y controles migratorios establecidos por las autoridades del territorio de destino. -Fecha de entrada en vigor: la exención empezará a aplicarse el 1 de septiembre de 2026. La eliminación del trámite previo modifica las condiciones de movilidad que habían estado vigentes desde 2025 y facilita la planificación de viajes entre los dos países. La medida comprende desplazamientos asociados con turismo, actividades empresariales e intercambios de carácter institucional, académico, cultural y profesional, siempre de acuerdo con las condiciones migratorias aplicables. El acuerdo se suma al proyecto colombiano de abrir una embajada en Jerusalén y al proceso de designación de representantes diplomáticos. Colombia e Israel también buscan recuperar los canales de cooperación que resultaron afectados durante el periodo de distanciamiento bilateral. El anuncio realizado este 20 de agosto constituye así una nueva medida dentro del proceso de normalización de las relaciones entre Bogotá y Jerusalén. La eliminación recíproca de las visas modifica las condiciones de viaje y acompaña los pasos adoptados por ambos gobiernos para restablecer sus relaciones diplomáticas y económicas. Para consultar contenido prémium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el mundo, regístrese aquí .

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