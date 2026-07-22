Turismo en Medellín movió $9 billones durante 2025, la mitad de una reforma tributaria

El turismo es cada vez más importante para la economía paisa. Un reciente estudio reveló que dicho sector económico le deja cada año unos $9 billones a la ciudad, es decir, cerca de la mitad de una reforma tributaria. Recientemente se conoció un análisis del Sistema de Inteligencia Turística y Entretenimiento (SITE), elaborado con información de Credibanco y CityData, que reveló que durante 2025 la ciudad registró $4 billones en gasto turístico medible mediante tarjetas, distribuidos en cerca de 16 millones de transacciones. No obstante, el estudio señala que esa cifra representa solo una parte del impacto económico real. Como Credibanco procesa aproximadamente el 45% de las transacciones con tarjeta realizadas en la ciudad, el gasto turístico total podría ascender a cerca de $9 billones, sin incluir los pagos efectuados en efectivo.

Los gringos son los que más gastan

El informe muestra que Medellín mantiene un equilibrio entre el turismo nacional e internacional. Del gasto registrado con tarjetas, el 49,1% provino de visitantes extranjeros y el 50,9% de viajeros nacionales. Sin embargo, al excluir la movilidad cotidiana de residentes del Valle de Aburrá y Rionegro, el mercado turístico nacional representa realmente el 25,5% del gasto, lo que evidencia el peso que tiene el turismo internacional en la economía local. Le puede gustar: ¿Se desbordó el turismo en Comuna 13? 88% de los grafitis están tapados y la comunidad busca organizarse Estados Unidos se consolidó como el principal mercado emisor, con un gasto de $906.000 millones durante 2025, una cifra casi nueve veces superior a la del segundo mercado, México, que registró $96.000 millones. Panamá, Canadá y Costa Rica completaron el grupo de los cinco países que más dinamizaron el turismo en Medellín, con gastos entre $58.000 millones y $96.000 millones.

¿En qué gastan más los turistas que visitan la ciudad?

El estudio también encontró diferencias importantes en los hábitos de consumo según el país de origen. Los visitantes provenientes de Estados Unidos, México y Canadá concentran buena parte de su presupuesto en gastronomía y alojamiento, categorías que representan más del 40% de sus consumos. En contraste, los turistas de Panamá destinan el 24% de su gasto al turismo de salud, bienestar y servicios médicos, mientras que los viajeros de Costa Rica presentan un perfil orientado principalmente a compras y productos tecnológicos. Ana María López Acosta, secretaria de Turismo y Entretenimiento, afirmó que “hoy en Medellín estamos tomando decisiones en el sector del turismo con base en la data, gracias al Sistema de Inteligencia Turística y Entretenimiento (SITE), lo que significa que no solo estamos atrayendo más turistas; sino visitantes que generan un mayor impacto económico que se ve reflejado en diferentes sectores como el transporte, el alojamiento y la gastronomía, esto nos permite seguir posicionando a Medellín como un destino cada vez más competitivo e inteligente”.

¿Qué ciudades colombianas generan más turismo hacia Medellín?

En el mercado nacional, Bogotá continúa siendo el principal origen de los viajeros, con un gasto turístico de $619.000 millones durante 2025. A la capital le siguieron Cali con $65.000 millones, Barranquilla con $42.000 millones, Cartagena con $39.000 millones y Pereira con $30.000 millones, reflejando la capacidad de Medellín para atraer visitantes desde las principales ciudades del país.

Otro hallazgo relevante es que enero fue el mes con mayor volumen de gasto turístico, tanto entre viajeros nacionales como internacionales. Este comportamiento convierte al inicio del año en la principal temporada para el sector y en un referente para planificar la oferta turística, la capacidad instalada y las estrategias comerciales. El análisis confirma que los visitantes internacionales generan un impacto económico superior a su participación en el total de transacciones. Aunque representan apenas el 21,6% de las operaciones con tarjeta registradas en el territorio, aportan cerca de la mitad de la facturación turística. Además, concentran sus recorridos en zonas estratégicas como El Poblado, Parque Lleras, Provenza, las escaleras eléctricas de la comuna 13, La Milla de Oro, Plaza Botero y el aeropuerto José María Córdova, consolidando estos lugares como los principales polos de atracción para el turismo internacional. El estudio concluye que Medellín ha evolucionado en la forma de medir su actividad turística. Más allá de contabilizar el número de visitantes, la ciudad ahora identifica cuáles son sus mercados estratégicos, cuánto gastan los turistas, en qué consumen y cómo se comportan, información que fortalece la toma de decisiones para seguir impulsando la competitividad del destino. Entérese: El fútbol mueve el turismo deportivo: aficionados gastan cerca de $5 millones por viaje, 46% más que otros viajeros Para consultar contenido prémium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el mundo, regístrese aquí .

Bloque de preguntas y respuestas