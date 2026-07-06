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Pese a descontento ciudadano, Delcy Rodríguez descarta “estallido social” tras los terremotos

Varios ciudadanos de La Guaira y Caracas han denunciado que los equipos de rescate y autoridades venezolanas no los han ayudado. Además, equipos de rescate internacional han denunciado presiones políticas. Pese a ambas cosas, la presidenta interina descarta cualquier manifestación social.

  • Las víctimas mortales ya son más de 3.000; los heridos casi 17.000 y los desaparecidos serían más de 50.000, según la ONU. FOTO: GETTY.
    Las víctimas mortales ya son más de 3.000; los heridos casi 17.000 y los desaparecidos serían más de 50.000, según la ONU. FOTO: GETTY.
El Colombiano
El Colombiano
Agencia AFP
hace 3 horas
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La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, descartó un eventual “estallido social” en el país después de los dos terremotos que han dejado más de 3.000 muertos.

Durante la celebración por el Día de la Independencia en Venezuela, Rodríguez afirmó: “No habrá estallido social, aquí lo que hay es solidaridad social profunda de nuestro pueblo”.

La presidenta interina, que asumió el poder después de la captura de Nicolás Maduro a comienzos de año en una operación de Estados Unidos, encabezó la ceremonia en el recinto de Fuerte Tiuna, un enclave militar de Caracas.

En la zona devastada por el terremoto, numerosos habitantes expresaron a AFP su indignación por la actuación de las autoridades.

De hecho, uno de los episodios más tensos fue cuando ciudadanos descubrieron que mientras voluntarios salvaban vidas, la policía venezolana estaba saqueando dinero y pertenencias de los escombros en vez de ayudar a encontrar sobrevivientes.

”¡Suéltalos, suéltalos!”, gritaban las mujeres que atraparon, en flagrancia, a cuatro policías del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (CICPC) de Venezuela robando dinero entre los escombros que dejaron los terremotos de 7.5 y 7.1 que azotaron la Costa Caribe del país.

Como prueba del robo, las ciudadanas grabaron videos y los subieron a redes sociales. Allí se ve cómo uno de los agentes opta por el silencio mientras en sus manos sostiene con fuerza un fajo de dólares. Tras segundos de gritos en su contra, el policía decide responder una y otra vez con las mismas dos palabras.

Amplíe información: Mientras voluntarios salvaban vidas, policías fueron sorprendidos saqueando entre los escombros en Venezuela

“Todos tenemos necesidades, suelta eso”, le grita la comunidad. El hombre responde: “Agarra sustancia”, una frase que en Venezuela se usa como sinónimo de madurar, ganar experiencia, tener más criterio o cobrar fuerza y peso real.

Es decir, ante la indignación y el dolor, las autoridades contestaron: “maduren”.

A eso se suma la desesperación que aún viven los habitantes de La Guaira, donde siguen tratando de recuperar cuerpos entre escombros en condiciones cada vez más difíciles.

“Esto es horrible (...), pero de aquí no me muevo porque yo sé que está ahí. Encontré su moto, encontré su casco, él está ahí, Dios quiera que con vida. Si no, por lo menos encontrarlo, verlo, uno necesita darles su eterno descanso”, dijo a AFP Zuly, una mujer que busca a su hijo de 23 años que trabajaba en una panadería.

Como el de Zuly hay varios casos, pero las redes sociales están llenas de testimonios en los que ciudadanos aseguran que la Policía y equipos de rescate venezolanos no les ponen cuidado.

En conversación con France 24, una mujer aseguró que mientras los rescatistas internacionales buscan sobrevivientes entre los escombros, la Policía venezolana no hace nada. Incluso, decidieron utilizar maquinaria para rescatar vehículos y objetos personales en varios edificios afectados, como Coral Park.

“Ahí está mi familia, mis muertos. ¿Cómo van a decir que es más importante sacar unos benditos carros que sacar gente de ahí?”, le dijo al medio citado.

Lea además: Tragedia: 147 venezolanos deportados por Estados Unidos llegaron a La Guaira el día del terremoto; solo 12 sobrevivieron

Adicionalmente, equipos internacionales como los Topos de Chile han denunciado que las autoridades nacionales no los dejan trabajar, pues los estarían interrumpiendo y obstaculizando cada varios minutos para pedirles sus papeles.

“En un minuto una de nuestras rescatistas le preguntó al militar ‘oye, amigo, tú me has pedido mi documento al menos cinco veces, en estos días que llevamos acá. Cinco veces. Y ya sabes mi cara, sabes cómo me llamo. Entonces, ¿por qué?’. Y respondió: ‘Porque nosotros tenemos órdenes de chequearlos cada cierto tiempo a ustedes porque pueden ser espías de los yanquis, o espías de Estados Unidos, o espías de Chile’”, narró Francisco Lermanda, líder del equipo rescatista chileno.

Preguntas frecuentes

¿Qué dijo Delcy Rodríguez sobre un posible estallido social?
La presidenta interina aseguró que en Venezuela no habrá un estallido social y afirmó que el país vive un momento de solidaridad tras los terremotos.
¿Por qué hay críticas contra las autoridades venezolanas?
Ciudadanos y rescatistas han denunciado presuntos saqueos policiales, demoras en las labores de rescate y obstáculos impuestos a equipos internacionales que participan en la emergencia.
¿Qué ocurre actualmente en La Guaira?
Las autoridades y brigadas de rescate continúan buscando sobrevivientes y recuperando cuerpos entre los escombros, mientras familiares denuncian dificultades para localizar a sus seres queridos.

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