¿Iván Cepeda puede ser senador si no reconoce a De la Espriella como presidente? Esto dicen expertos

El excandidato presidencial Iván Cepeda, ha dicho que Abelardo de la Espriella es “ilegítimo” como presidente. Esto, días después de que reconoció los resultados de las elecciones, por lo que su postura no parece clara.
El tema es, ¿si no reconoce los resultados electorales, puede posesionarse como senador? Son esos resultados los que dicen que él quedó de segundo y tiene derecho a su curul de oposición, pero, ¿si no reconoce al primero, reconoce que él quedó segundo?.
Se recuerda que, en Colombia, quien queda de segundo en las elecciones presidenciales tiene derecho a una curul en el Senado, mientras su fórmula vicepresidencial, en este caso la senadora Aída Quilcué, accede a un puesto en la Cámara de Representantes.