Trump recibe al polémico líder húngaro Viktor Orban

Donald Trump recibirá este lunes al líder conservador húngaro Viktor Orban en la Casa Blanca, a pesar de las críticas que ha suscitado la visita de este nacionalista antiinmigración, admirador del presidente estadounidense y acusado de socavar la democracia en su país.

El encuentro con Trump le ofrecerá al primer ministro euroescéptico una plataforma a menos de dos semanas del inicio de las elecciones parlamentarias de la Unión Europea, en las que se espera que los partidos de extrema derecha tengan un papel destacado.

La línea dura, xenófoba para algunos, de Orban contra los refugiados y los “burócratas de Bruselas” ha distanciado incluso a sus antiguos aliados conservadores.

“Reconociendo los prolongados lazos entre Estados Unidos y Hungría, el presidente y el primer ministro hablarán sobre cómo profundizar la cooperación en un abanico de temas, incluyendo comercio, energía y ciberseguridad”, dijo la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Sarah Sanders, cuando anunció la visita.

Ese anuncio se produjo el mismo día en que el secretario de Estado estadounidense, Mike Pompeo, canceló repentinamente una visita a la canciller alemana, Angela Merkel, en Berlín para ir a Bagdad, en medio de crecientes tensiones con Irán.

Trump ha mostrado una inclinación a reunirse con líderes autoritarios en lugar de con los tradicionales aliados occidentales de Washington. También ha dado la bienvenida a la Casa Blanca al presidente egipcio Abdel Fatah al Sisi y al turco Recep Tayyip Erdogan.

En el cargo desde 2010, Orban elogió en septiembre a Trump como “un fenómeno, un ícono” entre los nacionalistas y aislacionistas, luego de que el mandatario republicano denunciara una visión “globalista” del mundo en un discurso ante Naciones Unidas.

Pedidos de cancelar la visita

Los lazos de Estados Unidos con Budapest eran fríos bajo el antecesor de Trump, Barack Obama, quien a menudo criticó a Orban por reprimir las libertades civiles y de prensa en Hungría.

Pero las relaciones se han estrechado desde entonces, ya que las campañas contra la inmigración de Orban en Europa se hacen eco de muchos de los argumentos esgrimidos por Trump para construir un muro en la frontera entre México y Estados Unidos y sus intentos de frustrar a los inmigrantes que buscan asilo en su país.

Los críticos, sin embargo, creen que Orban no debería ser bienvenido en Washington.

“El primer ministro de Hungría no tiene cabida en la Oficina Oval”, escribieron Rob Berschinski, de la organización Human Rights First, y Hal Brands, profesor de la Universidad Johns Hopkins, en una columna de opinión en The Washington Post.

“La visita es un grave error, no solo porque será vista como un respaldo a un líder que ha desmantelado exitosamente una democracia, sino también porque reafirmará una agenda que amenaza fundamentalmente la seguridad transatlántica”.

Preocupan sobre todo los vínculos cada vez más estrechos entre Hungría, miembro de la OTAN, y Rusia. Pompeo incluso advirtió a Orban al respecto en una visita a Budapest en febrero.

En una carta, varios legisladores demócratas también pidieron a Trump que pospusiera la reunión hasta que Orban “devuelva a su país al camino de la democracia y el respeto por los derechos humanos”.

En otra carta, un grupo de influyentes senadores demócratas y republicanos instaron al mandatario estadounidense a expresar su preocupación a Orban por la “erosión” de la democracia en Hungría.

Cuando se le preguntó si las conversaciones entre Trump y Orban tocarían temas de derechos humanos y libertad de prensa, un funcionario de la administración estadounidense con conocimiento de la reunión divagó.

“El objetivo de esta reunión es simplemente reforzar la relación estratégica entre aliados”, dijo. “No necesariamente discutir cada tema de la agenda bilateral, algo que hemos estado haciendo constantemente durante los últimos dos años”, agregó.