El papa Francisco pidió este miércoles que “no se acelere la muerte de los ancianos”, que son un “símbolo de sabiduría”, porque es “inhumano”, durante la audiencia general en el Vaticano, en la que también aseguró que no se deben confundir los “cuidados paliativos” con el “suicidio asistido” y que “el ensañamiento terapéutico es inmoral”.

“Por favor, no aíslen a los ancianos. No aceleren la muerte de los ancianos”, rogó el pontífice ante las decenas de personas reunidas en la audiencia general de los miércoles en el Vaticano, cuando se refirió a “un problema social, pero real: el de planificar, entre comillas, no sé si es la palabra correcta -dijo- acelerar la muerte de los ancianos”.

Muchas veces, prosiguió, “a los ancianos que no tienen medios, les dan menos medicinas de las que necesitan. Eso es inhumano. Eso no es ayudarles. Eso es empujarlos a la muerte antes. Y eso no es humano ni cristiano”, dijo, cuando en realidad “los ancianos deben ser tratados como un tesoro de la Humanidad. Son nuestra sabiduría”.

Francisco comenzó la audiencia explicando que “la llamada cultura del ‘bienestar’ trata de eliminar la realidad de la muerte, pero de forma dramática la pandemia del coronavirus la ha vuelto a poner en evidencia”, pues muchos “han perdido a personas queridas sin poder estar cerca de ellas, y esto ha vuelto la muerte todavía más dura de aceptar”.