En los pocos minutos que dura la escena se alcanza a ver que ella le promete seguir viviendo para fuera del centro médico pasar el resto de sus vidas en compañía.

La explosión

Esta pareja de 23 años pasó su momento más difícil el pasado 27 de marzo, cuando daban un paseo por Lysychansk, en la región oriental de Lugansk.

De acuerdo al relato de Oksana, su esposo la miró cuando explotó la mina. “Caí con la cara en el suelo. Hubo un ruido extremo en mi cabeza. Luego me di la vuelta y comencé a arrancarme la ropa. Pensé que sería más fácil respirar porque no había suficiente aire”.

Luego de las operaciones y los cambios de salas hospitalarias, Viktor agradece que ella no hubiera perdido la vida y que de ahora en adelante vayan a estar juntos: “Tenía miedo de perderla. Quería llorar, pero no podía llorar. Estaba en shock, no podía comprender que realmente estaba pasando. Fue aterrador perder a la persona que amo”.