Video | EE. UU. atacó nuevamente a presunta narcolancha en el Pacífico, cerca de Colombia

El ejército de Estados Unidos informó sobre la muerte de dos presuntos narcotraficantes en un ataque contra una embarcación en el Pacífico oriental, elevando el número de muertos en la campaña de Washington a al menos 128 desde que comenzó en septiembre. “La inteligencia confirmó que la embarcación transitaba por rutas de narcotráfico conocidas en el Pacífico oriental y que estaba involucrada en operaciones de narcotráfico”, dijo el Comando Sur de Estados Unidos en una publicación en X. Añadió que “ningún miembro de las fuerzas armadas estadounidenses resultó herido” en la operación.

Desde septiembre, el ejército estadounidense ha llevado a cabo decenas de ataques de este tipo contra lo que asevera son botes usados para contrabandear drogas a Estados Unidos, y ha insistido en que está efectivamente en guerra contra supuestos “narcoterroristas” que operan desde Venezuela. Lea también: Llegan a Venezuela los primeros 500 millones de dólares de ganancias petroleras tras acuerdo bilateral con EE. UU.

Pero no ha proporcionado evidencia definitiva de que las embarcaciones están relacionadas con el tráfico de drogas, lo que ha suscitado un intenso debate sobre la legalidad de las operaciones, que se han expandido desde el Caribe hasta el Pacífico.

A finales de enero, luego de haber capturado a Nicolás Maduro en Caracas, el ejército estadounidense llevó a cabo otro golpe en el Pacífico oriental, en el que murieron dos presuntos narcotraficantes. Con este bombardeo, ya son 37 ataques que las fuerzas estadounidenses han llevado a cabo en aguas internacionales, según ha informado el Pentágono, para proteger la seguridad nacional.

La semana pasada, familiares de dos trinitenses muertos el año pasado en uno de dichos ataques presentaron una demanda contra el gobierno de Estados Unidos por muerte por negligencia.