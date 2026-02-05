x

Cuba abre la puerta al diálogo con Estados Unidos, pero pone una condición: que sea “sin presiones”

Miguel Díaz-Canel, presidente de Cuba, expresó que dicho diálogo debe hacerse en una posición de “iguales” y en la que exista respeto por la “soberanía”.

Agencia AFP
Sandra Segovia Marín
Sandra Segovia Marín

Digital - Alcance

hace 4 horas
bookmark

El presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, afirmó este jueves que su país está dispuesto a dialogar con Estados Unidos sobre cualquier tema, pero “sin presiones”, en momentos en que Washington multiplica sus amenazas contra la isla.

“Cuba está dispuesta a un diálogo con los Estados Unidos, a un diálogo sobre cualquiera de los temas que se quiera debatir o dialogar”, pero “sin presiones” ni “precondicionamientos”, dijo Díaz-Canel en una comparecencia en cadena de radio y televisión.

Ese diálogo tendrá que darse desde “una posición de iguales, en una posición de respeto a nuestra soberanía, a nuestra independencia, a nuestra autodeterminación” y sin “injerencia en nuestros asuntos internos”, agregó.

Desde el ataque del 3 de enero en Venezuela, con el que depuso al presidente Nicolás Maduro, principal aliado de Cuba, y tomó el control del sector petrolero venezolano, Donald Trump ha multiplicado sus amenazas contra la isla.

Cuba estaría al borde del colapso si no llega el petróleo

Además de cortar el suministro de petróleo venezolano y el dinero de Caracas hacia la isla, Trump firmó el jueves un decreto que contempla la imposición de aranceles a aquellos países que vendan crudo a La Habana, bajo el argumento de que la isla supone una “amenaza excepcional” para su país.

El lunes, el magnate republicano aseguró que México, que suministra petróleo a Cuba desde 2023, dejaría de hacerlo. Díaz-Canel destacó que las medidas anunciadas por el “gobierno imperial”, que pretende asfixiar la economía de la isla, han llevado al país a “enfrentar un desabastecimiento agudo de combustible”.

La Habana, Cuba. FOTO: Xinhua/Joaquín Hernández
La Habana, Cuba. FOTO: Xinhua/Joaquín Hernández

Por su parte, el diario británico Financial Times reveló este 29 de enero que a Cuba solo le quedarían entre 15 y 20 días de reservas de petróleo si el nivel de consumo se mantiene sin cambios.

La firma de inteligencia energética Kpler indicó al Financial Times que Cuba ha recibido un solo cargamento de petróleo en lo que va de este año: 84.900 barriles enviados desde México el 9 de enero, lo que equivale a poco más de 3.000 barriles diarios, una cifra muy inferior a los 37.000 barriles por día que el país importaba en promedio durante 2025.

Trump también ha instado a La Habana a “alcanzar un acuerdo” o enfrentar consecuencias no especificadas, e insiste en que ha iniciado conversaciones con altas autoridades de la isla y que estima que culminarían en un acuerdo. “No existe un diálogo específicamente en estos momentos, pero sí ha habido intercambio de mensajes”, dijo el lunes a la AFP el vicecanciller cubano, Carlos Fernández de Cossío.

