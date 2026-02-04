Llegan a Venezuela los primeros 500 millones de dólares de ganancias petroleras tras acuerdo bilateral con EE. UU.

Estados Unidos transfirió a Caracas 500 millones de dólares correspondientes a la primera venta de petróleo venezolano, como parte de un acuerdo alcanzado entre ambos gobiernos en enero.
El entendimiento contemplaba que Venezuela “entregaría” entre 30 y 50 millones de barriles de crudo a Estados Unidos, según publicó el entonces presidente Donald Trump en redes sociales.
La mecánica pactada fue la siguiente: Washington vendería esos barriles en el mercado internacional y usaría los recursos obtenidos para contribuir a la reactivación de la economía venezolana.
“Venezuela ha recibido oficialmente los 500 millones de dólares de la primera venta de petróleo venezolano”, confirmó a Reuters un funcionario anónimo del gobierno estadounidense.
