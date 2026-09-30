Cintillo de indicadores económicos Colombia

Pico y Placa Medellín

viernes

7 y 9 

7 y 9

Pico y Placa Medellín

jueves

3 y 6 

3 y 6

Pico y Placa Medellín

miercoles

0 y 2 

0 y 2

Pico y Placa Medellín

martes

1 y 4  

1 y 4

Pico y Placa Medellín

domingo

no

no

Pico y Placa Medellín

sabado

no

no

Pico y Placa Medellín

lunes

5 y 8  

5 y 8

menu
close

Estados Unidos se retira de Irak tras 12 años de misión antiyihadista

Las tropas estadounidenses habían salido de territorio iraquí en 2011, pero regresaron en 2014 para combatir a la organización Estado Islámico.

  • Las tropas estadounidenses completaron su retiro de Irak, el cual había sido acordado desde el 2024. Foto: AFP
    Las tropas estadounidenses completaron su retiro de Irak, el cual había sido acordado desde el 2024. Foto: AFP
Agencia AFP
hace 5 horas
bookmark

Tras más de una década, la coalición internacional antiyihadista encabezada por Estados Unidos concluyó su misión en Irak, donde ayudó a liberar al país del grupo Estado Islámico, al tiempo que causó constantes fricciones.

El primer ministro iraquí, Ali al Zaidi, celebró el fin de la misión y habló de un nuevo capítulo en la historia del país, aunque para los kurdos la partida de las últimas tropas genera preocupación.

“Ha comenzado una nueva etapa, definida por la soberanía de Irak, la fortaleza de sus instituciones, la preparación de sus fuerzas, la unidad en la toma de decisiones y unas alianzas equilibradas con sus amigos”, dijo durante una ceremonia.

El Departamento estadounidense de Defensa anunció minutos antes en un comunicado el fin oficial de la operación ‘Inherent Resolve’ en Irak. Más tarde, el presidente Donald Trump celebró la retirada de las fuerzas de la coalición como una “victoria” para Estados Unidos.

Irak tiene ahora un primer ministro “maravilloso”, dijo el republicano en Truth Social. “Tenía la opción de quedarme o de irme, y sentí que, sin duda, había llegado el momento de que Estados Unidos volviera a casa”, añadió.

Las fuerzas de esa alianza llegaron a Irak y Siria para combatir al grupo Estado Islámico (EI), que en 2014 tomó grandes extensiones de ambos países, donde cometió numerosas masacres, aniquiló a la minoría yazidí y esclavizó a mujeres y niños.

Lea también: Atacaron con cohetes a tropas militares de Estados Unidos con bases de operación en Irak

Con la indispensable ayuda de los combatientes kurdos y de milicias iraquíes afines a Irán, el movimiento fue derrotado en 2017 en Irak y en 2019 en Siria. Pero las fuerzas de la coalición permanecieron para enfrentar a sus remanentes.

Bagdad y Washington acordaron en 2024 poner fin a la misión, y sus soldados comenzaron a retirarse gradualmente de las bases en Irak, limitándose finalmente a la norteña región autónoma del Kurdistán.

Para el gobierno iraquí, la salida de la coalición significa que las milicias proiraníes ya no tienen excusas para mantener sus arsenales.

Sobre esto, Al Zaidi declaró el 1 de octubre, la primera jornada tras el retiro de la coalición, como Día de la Soberanía. Igualmente, los líderes de los poderes legislativo, ejecutivo y judicial elogiaron la ocasión como un hito que “consolida la presencia del Estado y sus instituciones”.

Pero advirtieron que ahora “se debe abordar la presencia de armas fuera de la autoridad estatal (...) en línea con los plazos establecidos por el gobierno”.

La promesa del primer ministro iraquí

Zaidi, quien llegó al poder este año con apoyo estadounidense, prometió reforzar el control estatal sobre las armas y asegurar que las facciones proiraníes entreguen su armamento al Estado.

Inicialmente, su gobierno fijó este 30 de septiembre como fecha límite para que esas facciones se desarmaran, pero luego retiró dicho tope para dejar espacio a las conversaciones políticas sobre la “regulación” de las armas, un asunto que llevará tiempo resolver.

Varios grupos se niegan a desarmarse, y plantearon como condición no solo el retiro de las tropas extranjeras, sino también el fin de la interferencia política y económica estadounidense.

El grupo Kataeb Hezbolá dijo el lunes en un comunicado que la salida de “las fuerzas de ocupación (...) es un primer paso para alcanzar la plena soberanía”.

De paso amenazó también al gobierno de Zaidi. “Un gobierno que no trabaja por el bien de su pueblo será depuesto por todos los medios posibles”, aseguró el grupo.

Durante la batalla contra el EI, la coalición internacional y las facciones proiraníes enfrentaron a los yihadistas, su enemigo común. Pero tras la derrota del Estado Islámico, para un grupo sunita ultrarradical, la presencia de la coalición se convirtió en un foco de disputa entre las autoridades iraquíes y las facciones afines a Irán, la gran potencia chiita de Oriente Medio.

Durante la guerra de Oriente Medio, Irán y sus milicias aliadas intensificaron los ataques contra las fuerzas estadounidenses en la región del Kurdistán. Esos grupos exigieron el retiro de tropas estadounidenses y las atacaron con drones y misiles, lo que provocó bombardeos de represalia.

Los kurdos de Erbil, la capital de la región del Kurdistán, dijeron a la AFP que les preocupa saber quién los protegerá de los drones que suelen atacar su zona cuando se retiren los interceptores de la coalición.

Siga leyendo: La guerra en Irak le costó a Estados Unidos 800.000 millones de dólares

Para consultar contenido premium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el Mundo, regístrese aquí.

Preguntas y respuestas

¿Cuándo terminó oficialmente la misión de la coalición internacional contra el Estado Islámico en Irak?
La misión ‘Inherent Resolve’ terminó oficialmente el 30 de septiembre, después de una retirada gradual acordada por Bagdad y Washington en 2024.
¿Por qué Estados Unidos retiró sus tropas de Irak?
Estados Unidos retiró sus tropas tras el acuerdo de 2024 con el Gobierno iraquí para poner fin a la misión de la coalición, luego de la derrota territorial del Estado Islámico en Irak y Siria.
¿Cuándo fue derrotado el Estado Islámico en Irak y Siria?
El Estado Islámico fue derrotado territorialmente en Irak en 2017 y en Siria en 2019. Sin embargo, las fuerzas de la coalición permanecieron posteriormente para combatir a los remanentes del grupo.
Regístrate a nuestro newsletter
Siga las noticias de EL COLOMBIANO desde Google News
Únete a nuestro canal de Whatsapp

Nuestros portales

Club intelecto

Club intelecto
Las más leídas

Te recomendamos
Centered Form