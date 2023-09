La ONG Nos Buscamos, dedicada a reunir a las familias separadas entre los años 1950 hasta los 1990 donde miles de niños eran dados en adopción ilegalmente en Chile, fue fundamental en el proceso de reunión de madre e hijo. Después de años de búsqueda, finalmente lograron reunir a Jimmy y a María Angélica en Valdivia, Chile.

La emotiva reunión se produjo gracias a la labor de la ONG. La historia de Thyden es uno de los tantos casos de los crímenes cometidos durante la dictadura de Pinochet en Chile, donde se “robaban” a los bebés de sus madres biológicas.

Jimmy Lippert Thyden, ahora abogado y residente en Virginia, Estados Unidos, comenzó su búsqueda de la verdad hace años. En 2019, decidió someterse a una prueba de ADN, donde descubrió que su madre biológica estaba viva. Con esta revelación, inició una búsqueda incansable para encontrarla.

Las contradictorias historias sobre sus orígenes llevó a Thyden a buscar a su madre biológica. “Yo siempre supe que era adoptado. Mis padres no me lo ocultaron y crecí en un hogar transparente y lleno de amor”, dijo Lippert-Thyden a BBC. “Lo que no sabía, ni tampoco mis padres adoptivos, es que fue una adopción falsa, falsificada”, explicó el ahora abogado. “Creía que mi mamá me había dado porque quería que tuviera más oportunidades, una vida mejor. Por eso pensaba que era una historia con final feliz” dijo Thyden a ese medio.

Los bebés robados en la época de la dictadura eran entregados a familias fieles al régimen o eran adoptados en el extranjero. En algunos casos, los bebés eran entregados a agencias chilenas de adopción en las que tenían cómplices. Se estima que entre 8.000 y 20.000 niños chilenos fueron robados a sus familias durante la dictadura de Pinochet. Actualmente, Chile está investigando unos 700 casos vinculados a robos de bebés durante la dictadura.

Ahora Thyden busca recuperar el tiempo perdido con la familia que le fue arrebatada cuando apenas era un recién nacido. “Puedo deshacer 42 años de mentiras», dijo Jimmy a Associated Press. “Puedo conocer a mi mamá, y a mis hermanos, y a mi hermana, y la vida que nunca he conocido. Y puedo llevar a mis hijos, mis hijas, mis niñas, a un país que es parte de lo que son, y que aprecien esta cultura que yo nunca llegué a tener, eso es emocionante. Es una alegría”, indicó el hombre.