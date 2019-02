“Este proceso no lo detiene nadie”: Juan Guaidó

El jefe del Parlamento venezolano y autoproclamado presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó, que ha sido reconocido como jefe de Estado por 54 países, habló con EL COLOMBIANO sobre la ayuda humanitaria, una posible intervención militar, el apoyo de Rusia a Nicolás Maduro, además de lo que ocurrirá el próximo 23 de febrero anticipando que se le presentará un “dilema” a la Fuerza Armada Nacional (FAN). Esto fue lo que dijo.

¿Por qué cree usted que esta generación de la oposición sí va restablecer el sistema democrático en Venezuela, cuando el chavismo ha diezmado a tantos opositores y usted mismo tiene una investigación en la Contraloría y la Fiscalía?

“No creo que esto sea un tema generacional. Sí nos ha tocado a los que participamos en el movimiento de protesta estudiantil del 2007 un papel relevante en estos años y estoy orgulloso de ser parte de ese grupo. Sin embargo, lo que el régimen ha subestimado es la determinación del pueblo venezolano de ser libre”.

¿Qué papel ha jugado Estados Unidos, Canadá, Colombia y Brasil? Se habla de una reunión secreta suya en Colombia y un viaje a Estados Unidos para planear el cambio de Gobierno...

“Todo lo que hemos hecho ha sido público. No es ningún secreto. He viajado, como otros líderes opositores, por varios países y participado en muchas reuniones buscando apoyo para nuestra lucha por la democracia. Estamos muy agradecidos con el respaldo de la mayoría de las democracias de América y Europa. Son un gran apoyo. Y entre ellos, los de nuestros vecinos que han sido muy solidarios”.

Hay quienes afirman que el paso de la ayuda humanitaria hace parte de esta estrategia contra el régimen Maduro; porque si la acepta, está aceptando el fracaso de su política; pero al no aceptarla, como está pasando, está recibiendo el rechazo internacional...

“Llevamos años planteando la entrada de la ayuda humanitaria para los venezolanos como parte de las exigencias de la fuerzas democráticas. Eso junto con la libertad de todos los presos políticos y las elecciones libres. Ha sido Nicolás Maduro quien se ha negado. De modo que quien ha creado ese dilema ha sido él. Nuestra responsabilidad es cumplir con ese compromiso. Hoy hay más de 300.000 venezolanos en riesgo de perder la vida por desnutrición o por falta de tratamiento adecuado para sus dolencias de salud como los enfermos renales o diabéticos. Para ello se ha conformado una coalición mundial sin precedentes en donde se abonaron unos 100 millones de dólares iniciales y estamos construyendo un voluntariado para la distribución”.

¿Las Fuerzas Armadas tendrán un papel determinante en la posible transición de gobierno?

“Exactamente, es la Fuerza Armada Nacional o, para ser más preciso, su alto mando, el que determinará cómo ocurrirá lo que es inevitable. Espero que se imponga entre ellos el sentido común. Les he dicho que Maduro no genera confianza en nadie y no protege a nadie. No los puede proteger a ellos”.

Estados Unidos dice que ha hablado con los militares y algunos le han mostrado su disposición a darle la espalda a Maduro...

“La Asamblea Nacional aprobó una Ley de Amnistía con el fin de facilitar la transición. Venezuela va a necesitar una Fuerza Armada Nacional cohesionada, profesional, que tenga apoyo del Gobierno legítimo para realizar sus tareas y contribuir a la reconstrucción nacional. Por otro lado, estoy al tanto de esas conversaciones”.

¿Puede Venezuela ser esa disculpa para desatar una guerra entre potencias?

“Venezuela hoy no es el escenario de un conflicto entre potencias; es el de un pueblo que lucha contra una tiranía. No creo que Rusia se involucre en un conflicto militar para defender a Maduro, no ganaría nada con eso y sí tendría mucho que perder. Venezuela tiene una importante deuda con Rusia, que no podrá cobrar mientras Maduro siga en el poder. Nuestro mensaje para el gobierno de ese país es claro: honraremos las deudas legítimamente contraídas por Venezuela y respetaremos las inversiones extranjeras en pie de igualdad”.

Usted dice que intervención no habrá, ¿cómo cree entonces que será el desenlace y en cuánto tiempo?

“El cambio en Venezuela no es cuestión de fechas. Es un proceso que la sociedad venezolana está construyendo con apoyo de la comunidad democrática internacional. ¿Cómo va a ser el desenlace? Nadie lo sabe. Pero va a ocurrir. Este proceso no lo detiene nadie”.

¿Cuánto cree que durará la reconstrucción de Venezuela y cómo será ese proceso?

“Creo que será sorprendentemente rápida. Tenemos la capacidad para enrutarnos. Venezuela ha vivido un proceso de traumatismo social. Una sociedad sometida a este tipo de situaciones cambia. Y Venezuela ha cambiado para mejor”.

Afuera tiene un apoyo claro de muchos países, pero dentro, en el mapa político el chavismo es mayoría. ¿Cómo está esa balanza de poderes?

“La respuesta a su pregunta está en las calles de Venezuela. Cualquier observador medianamente objetivo pude constatar el grado de apoyo con el que contamos dentro de Venezuela. De apoyo y de compromiso”.

¿Por qué usted dice que el 23 de febrero será crucial? ¿Qué pasará con la ayuda humanitaria?

“La ayuda humanitaria va a entrar. Ese día a la Fuerza Armada Nacional se le presentará un dilema”.

¿Cómo convencer a los militares para apoyarlo a usted cuando supuestamente hacen parte del entramado del chavismo?

“No todos los oficiales de la FAN son parte de ese entramado. Nuestra exhortación es a que no obedezcan órdenes ilegales y a que se pongan del lado de la Constitución”.

¿Qué puede aportar el chavismo disidente a la reconstrucción de Venezuela?

“El chavismo tiene un espacio político que deberá ocupar. Los ciudadanos en una elección libre y transparente determinarán cuál es. Pero los dirigentes de ese sector que hayan incurrido en delitos deberán responder antes ante la justicia. Nuestra obligación hoy es restablecer el estado de derecho, no generar una persecución política”.

Debe ser difícil para un líder planear cuando tiene toda la inteligencia chavista detrás...

“Actúo libremente. No me preocupo por esas cosas porque mi conciencia está tranquila. Converso tranquilamente con los líderes mundiales. Mantengo un contacto fluido con ellos”.

Por último, ¿en cuánto tiempo planearía convocar elecciones y si cree que van a tener un candidato único en la oposición?

“Vamos a elecciones libres, sin exclusiones en el momento más breve posible creando las condiciones necesarias para ello. Mi rol es ese. Los partidos resolverán eso en su momento”