Video | Estudiante en Texas fue detenida tras burlarse en acto conmemorativo por el asesinato del activista Charlie Kirk

El gobernador de Texas, Greg Abbott, aseguró que la mujer “eligió la universidad equivocada para burlarse de la muerte de Charlie Kirk”. El activista, aliado del presidente Donald Trump, fue víctima de un atentado mientras participada en un evento público en Utah.

    Camryn Giselle Booker, de 18 años, fue expulsada de la Universidad Texas Tech tras burlarse de simpatizantes de Charlie Kirk, el activista republicano asesinado en Estados Unidos. FOTO: REDES SOCIALES
Veronica Hernandez Téllez

Alcance

hace 4 horas
bookmark

Una estudiante de 18 años identificada como Camryn Giselle Booker fue arrestada y expulsada de la Universidad Texas Tech luego de burlarse en medio de una vigilia por Charlie Kirk, influyente activista conservador asesinado en Utah.

El hecho ocurrió en el campus de la institución en Lubbock, donde decenas de personas se reunían en memoria de Kirk, fundador del grupo político Turning Point USA y estrecho aliado del presidente estadounidense Donald Trump.

Puede leer: Opinar en redes sociales en favor del homicidio de Charlie Kirk podría terminar con revocatoria de visa en Estados Unidos

Booker quedó en captada en video y aparece saltando y riéndose frente a los asistentes del evento. Además, discutió con un hombre que sostenía un cartel que decía “RIP Charlie Kirk. La joven gritaba: “¡A la mierda con todos, tu amigo está muerto!”.

El incidente fue registrado por varios simpatizantes de Trump. Un hombre que llevaba una gorra con la frase “Make America Great Again”, insignia del Partido Republicano, le preguntó a la estudiante por qué actuaba “de manera tan odiosa”.

Booker respondió: “Me estás llamando agresiva porque soy una mujer negra”. Otro video captó a la mujer tocando el rostro del hombre con el que discutía.

Finalmente, la policía intervino y la estudiante fue acusada de agresión, alteración del orden público y resistencia al arresto, y pasó la noche bajo custodia. De acuerdo con la prensa estadounidense, recuperó la libertad al día siguiente tras pagar una fianza de 200 dólares.

Lea aquí: Asesino de Charlie Kirk, ligado a la izquierda y movimiento trans: nuevos detalles sacuden a EE. UU.

El gobernador de Texas, Greg Abbott, rechazó lo ocurrido: “Definitivamente eligió la universidad equivocada para burlarse de la muerte de Charlie Kirk”, escribió en X, acompañando la publicación con la foto de la mujer siendo arrestada.

El asesinato de Charlie Kirk

Kirk, de 31 años, murió de un disparo el miércoles durante un evento en una universidad de Utah. De acuerdo con las autoridades, un francotirador le disparó en el cuello desde una azotea.

Kirk utilizaba habitualmente TikTok, Instagram y YouTube para difundir sus puntos de vista conservadores, incluidas duras críticas al movimiento por los derechos transgénero, y difundía fragmentos de sus interacciones en debates durante sus numerosos eventos universitarios.

Entérese: “No se metan con Estados Unidos”: los mensajes que había enviado Charlie Kirk a Petro por vuelos de migrantes hacia Colombia

Tras la muerte de Kirk, legisladores y activistas republicanos de Texas han criticado a quienes celebren la muerte del activista.

“El asesinato político de Charlie Kirk —y la reacción nacional que ha provocado, incluida la celebración pública de su asesinato por parte de algunos miembros de la educación superior— es espantoso y revela un problema sistémico más profundo que vale la pena examinar”, indicó el presidente de la Cámara de Representantes de Texas, Dustin Burrows.

Incluso el comisionado de la Agencia de Educación de Texas, Mike Morath, afirmó que la entidad comenzará a documentar los comentarios inapropiados de docentes y funcionarios en las escuelas.

Utilidad para la vida