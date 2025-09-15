Esté alerta a los “pare y siga” en la Loma de Los Balsos, de El Poblado, en Medellín ¿a qué se debe la restricción vehicular?

El paso vehicular por la loma de Los Balsos, en el sector de El Poblado de Medellín está siendo restringido por momentos a través de “pare y siga” que duran en promedio diez minutos.

Esto debido a los trabajos que vienen acometiendo las cuadrillas de obreros dirigidos por expertos para bajar en forma controlada un conjunto de rocas que se encuentran en el talud que circunda la vía, con el fin de evitar desprendimientos futuros, de acuerdo con la Secretaría de Infraestructura del Distrito.

Le recomendamos leer: Emergencia en la Loma Los Balsos: con solidaridad de vigilantes, que alertaron sobre lo que ocurría, se evitó una tragedia en el deslizamiento

Estas labores in situ son indispensables antes de continuar con la instalación de anclajes en la montaña y con el fin de evitar posibles riesgos, según informó esta dependencia de la Alcaldía de Medellín.

Este carreterable estuvo cerrado durante más de dos meses después de que en la tarde del 6 de mayo se presentara un derrumbe de piedras en el tramo aledaño al tanque de Empresas Públicas de Medellín. En esa fecha, una inmensa masa cedió por las lluvias intensas que estaban cayendo en los días previos en la mayor parte del área metropolitana.