Reino Unido, ¿atrapado en su indecisión?

Otra negociación la Comisión Europea ya ha dicho que no es posible. May ya ha dicho que no va a dimitir y que va a ir hasta el final. Una salida sin acuerdo es el peor escenario y creo que llevaría a demasiadas pérdidas para el reino unido (aunque sabemos que en esto perdemos todos). Para mí el escenario más probable es aplazar unos meses la salida y buscar la manera de que se vuelva posible la no salida de Reino Unido sin que caiga en saco roto el referéndum. Es decir, justificar que es necesario otro referéndum o que ese peor escenario sería demasiado perjudicial y proponer seguir dentro de la Unión Europea.