“En Venezuela estuvo mal jugar al caos”

La situación de Venezuela tiene tiene múltiples lecturas. Esta es la perspectiva de Temir Porras, un hombre que fue cercano al oficialismo, quien comenzó a trabajar para Hugo Chávez a finales de enero de 2001 y fue su asesor de política exterior hasta 2006.

Cuando Nicolás Maduro fue designado como canciller, Chávez le encomendó ser su jefe de gabinete porque, como lo dice Porras: “Maduro no tenía experiencia en política exterior”. Era uno de sus colaboradores más cercanos y en el momento de su elección como presidente, en abril de 2013, le delegaron asuntos económicos.

En ese trabajo duró cinco meses porque las diferencias que tuvo con Maduro y el resto de su equipo llevaron a su destitución. Y es que mientras Porras veía la necesidad de transformaciones urgentes, el tema quedó en segundo nivel.

¿Maduro tenía claro hacia dónde iba la economía?

“Tenía perfil de político pragmático, nunca de ideólogo o de alguien con posición sectaria e inflexible. Me encontré frente al líder del chavismo que me consideraba alarmista. Para ellos no era urgente la reforma económica o gestionar mejor la deuda”.

Con esa negativa, ¿se veía venir esta tragedia?

“No con la dimensión que tomó. El problema fue, más que tener una política económica errada, la ausencia de esta. Cuando cae el precio del petróleo caen los ingresos, el déficit fiscal, no hay ningún tipo de medida macroeconómica en ese momento. Solo en 2018 empezaron a tomarlas”.

¿Eso llevó al resto de problemas de Venezuela?

“El asunto central es económico. Como consecuencia se genera tensión política, inestabilidad y los efectos sociales y humanitarios de un país donde desaparece la mitad de la economía. Esa degradación exacerbó esa pugnacidad de los actores políticos, en particular de la oposición”.

¿Aún Maduro es un político sin experiencia?

“No se puede decir que diez años más tarde lo sea. Tiene mucha. El tema es qué hace con ella y la visión que tiene”.

Si estuviera en su gabinete, ¿qué le diría?

“Uno solo puede estar en un gabinete con el que comparte las orientaciones, lo cual no es mi caso. La crisis tiene dimensiones que sobrepasan la capacidad del gobierno para encontrar soluciones. Por eso hay que cambiar el método, resolver los problemas institucionales, ver cómo se reintegra la Asamblea Nacional en el funcionamiento institucional, cómo se restablece un diálogo con los gobiernos que tienen posturas beligerantes”.

¿Fue un error que Guaidó se posesionara?

“Lo fue para el país porque no resuelve sino que agrava la crisis. Estuvo mal jugar al caos, eso caotizó todavía más el país, generó esta suerte de dualidad y desorden. En Estados Unidos, por ejemplo, hay activos de Venezuela que están bajo el control del ‘gobierno interino’, que no gobierna realmente, no tiene la capacidad de hacerlo”.

La comunidad

internacional ha tenido un papel en esto.

“Los países del continente no reaccionaron con el tacto diplomático necesario para que la crisis se encausara por la vía que ahora vemos de diálogo con Noruega. El mundo exhibió una postura agresiva. El gobierno ha sido asediado por sus vecinos del Grupo de Lima, Estados Unidos y la imposición de sanciones que hacen las cosas más complicadas. Dramatizaron la crisis asumiendo que hacerlo iba a generar el cambio político y eso no se produjo”.

¿Qué piensa del manejo del gobierno Duque?

“La política del gobierno colombiano hacia mi país ha sido desbalanceada y poco hábil. Han tenido, como el resto de la región, una postura precipitada y cortoplacista”.

¿Los seis años de presidencia de Maduro han desdibujado el chavismo de lo que era en sus cimientos?

“Ha perdido capital político por el balance negativo en lo económico, social y político del gobierno actual. Eso es un problema para quienes nos identificamos históricamente con el chavismo. Algo que tendrá que resolver el mismo chavismo a futuro. Ya veremos cómo se reorganizarán las fuerzas progresistas y populares que en su momento Hugo Chávez aglutinó”.