Lo que cambia tras fallo que reactiva trámite de visas de inmigrante en EE. UU., ¿cómo beneficia a colombianos?

Una jueza federal de Estados Unidos abrió la puerta a que colombianos afectados por la suspensión de visas de inmigrante vuelvan a tramitar sus solicitudes —y, con ellas, la posibilidad de obtener la residencia permanente o green card— después de meses de suspensión.
La decisión no solo reactiva el proceso hacia delante, sino que ordena revisar denegaciones ya emitidas, lo que podría beneficiar a un número aún indeterminado de solicitantes en varios países, aunque el fallo enfrenta un camino legal todavía incierto.
La jueza Jeannette Vargas, del Distrito Sur de Nueva York, ordenó levantar la suspensión de trámites de visa de inmigrante que, desde el 21 de enero, regía para ciudadanos de 75 países —entre ellos Colombia, Venezuela, Haití, Brasil, Uruguay, Rusia y Afganistán— y que representaba cerca del 40 por ciento de los países del mundo.
La medida había sido justificada por el Departamento de Estado bajo el argumento de que los solicitantes de esos países representaban un riesgo elevado de depender de la asistencia social del Estado estadounidense.