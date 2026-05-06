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Exconductor de FedEx fue condenado a pena de muerte por el secuestro y asesinato de una niña de 7 años

El hombre estranguló a la menor con sus propias manos mientras sonaba música en su radio. Estas fueron las evidencias del aterrador caso que llevó a la sentencia máxima sobre el asesino.

  • Por el homicidio de una menor de edad un hombre fue condenado a la pena de muerte en Texas, Estados Unidos. Foto: Getty Images
    Por el homicidio de una menor de edad un hombre fue condenado a la pena de muerte en Texas, Estados Unidos. Foto: Getty Images
Brian Ferney Valencia Ríos
Brian Ferney Valencia Ríos

Digital - Alcance

hace 3 horas
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El exrepartidor de la reconocida empresa FedEx, Tanner Horner, fue condenado por un jurado de forma unánime a pena de muerte por el secuestro y asesinato de Athena Strand, una niña de siete años.

Este veredicto fue emitido en Texas, Estados Unidos, y establece que Horner será ejecutado mediante inyección letal en la Penitenciaría Estatal de Huntsville, en una fecha que aún debe determinarse.

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La condena se da por el crimen cometido el el 30 de noviembre de 2022 en Paradise, Texas, cuando Horner acudió al domicilio del padre de la menor para entregar un paquete que contenía un regalo de Navidad: una caja de muñecas Barbie.

De acuerdo con las declaraciones dadas al jurado, Horner afirmó haber golpeado accidentalmente a la niña con su furgoneta mientras retrocedía y agregó que por “pánico” y para evitar que ella se lo contara a su padre, decidió subirla al vehículo.

Sin embargo, las pruebas presentadas por la fiscalía desmintieron la versión del accidente, señalando que la niña no presentaba lesiones previas al secuestro. Ante eso, el hombre confesó que, tras subirla a la camioneta, intentó romperle el cuello y, al no lograrlo, la estranguló con sus propias manos mientras en la radio sonaba música navideña. El cuerpo de Athena fue hallado dos días después en un arroyo, a unos 10 kilómetros de su hogar.

Durante el proceso, el jurado escuchó grabaciones de audio y vio videos del interior del camión de FedEx que capturaron los momentos finales de la víctima.

En los audios que fueron presentados como evidencia se escucha a Athena preguntar: “¿Eres un secuestrador?”, mientras Horner le ordena que no grite o le hará daño.

La fiscalía también presentó pruebas de ADN de Horner encontradas en el cuerpo de la niña y rastros de ADN de Athena bajo las uñas del acusado, lo que demostró que la menor luchó por su vida.

Otra de las evidencias para el esclarecimiento del crimen fue el historial de búsqueda de Horner que reveló que había investigado si las cámaras de FedEx grababan constantemente, lo que para los fiscales sugirió premeditación.

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En medio del juicio también salieron a la luz acusaciones previas de agresión sexual a menores contra Horner que datan de 2013 y 2014, lo que reforzó el argumento de que representa una “amenaza continua para la sociedad”.

Ante esas pruebas, la defensa intentó evitar la pena capital argumentando diagnósticos de salud mental, sin embargo, el jurado determinó que ninguna de estas condiciones justificaba la cadena perpetua sobre la pena de muerte.

Bloque de preguntas y respuestas

¿Quién era Athena Strand?
Una niña de siete años asesinada en Texas en 2022, cuyo caso generó conmoción nacional en Estados Unidos.
¿Por qué condenaron a muerte a Tanner Horner?
Por secuestro y asesinato, con pruebas contundentes como ADN, audios y evidencia que demostró premeditación
¿Cómo será la ejecución?
Mediante inyección letal en una prisión estatal de Texas, en una fecha aún por definir.
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