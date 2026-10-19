¿Cómo mejorar su historial crediticio? Claves para acceder a préstamos y no ‘morir en el intento’

El historial crediticio funciona como una carta de presentación ante bancos y comercios cuando una persona solicita un préstamo, una tarjeta de crédito u otro producto financiero. Por eso, mantener un buen comportamiento de pago puede aumentar las posibilidades de obtener financiación y acceder a tasas de interés más bajas.
Eso no es fácil, construir esa reputación financiera puede ser un desafío para quienes nunca han tenido créditos.
Según un estudio global de TransUnion, más de 23 millones de consumidores en Colombia no tienen acceso al crédito o cuentan con acceso insuficiente por la falta de experiencia crediticia.