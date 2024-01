Y es que más de 120 millones de personas están bajo alerta por las bajas temperaturas desde la frontera canadiense hasta la mexicana, las cuales “podrían causar congelación en la piel expuesta en pocos minutos e hipotermia poco después” , advirtió el Servicio Meteorológico Nacional de Estados Unidos por lo que la población se ha visto obligada a no salir de sus casas, a no usar las carreteras y han llevado a la cancelación de miles de vuelos por las dificultades climáticas.

El resto de los condados de Nueva York, como Brooklyn, también amaneció cubierto por el ansiado manto blanco, como solía ocurrir en los crudos inviernos antes de que el cambio climático empezara a alterar las estaciones.

La congelada escena no se veía desde la Navidad de 2022 cuando “la tormenta del siglo” y más de un metro de nieve impactó no solo al estado de Nueva York, si no a Pensilvania, Maryland y Washington, D. C., que por estos días también están experimentando el “aire ártico peligrosamente frío”.