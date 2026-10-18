¿Qué falta para que estos cuatro embajadores que nombró Abelardo asuman el cargo?

A diferencia de la mayoría de nombramientos en el Gobierno, los embajadores y cónsules no solo dependen de la voluntad del Ejecutivo: tienen que recibir la “bendición” del extranjero, que es el beneplácito de los países a los que quieren llegar. Sin embargo, a más de dos meses de que Abelardo de la Espriella llegó a la Presidencia, a varios no les han dado el visto bueno. La diplomacia es hermética, así que por ahora no hay pronunciamientos oficiales de esos países, mientras sí puede haber algunas explicaciones. Le puede interesar: Piden investigar a excancilleres de Petro por millonarios gastos en 200 nombramientos, ¿quiénes son? Los casos incluyen nombres como Carlos Felipe Mejía en España, quien ha publicado mensajes insultando al presidente Pedro Sánchez; el excandidato a la Gobernación de Antioquia Mauricio Tobón en México o el excandidato presidencial Miguel Uribe Londoño en Reino Unido. Cabe recordar que el Gobierno llegó con la promesa de cambiar el rumbo de la diplomacia colombiana en el mundo. Según fuentes con las que ha hablado este diario, se pretende que las embajadas cumplan un rol aún más protagónico en temas de relaciones comerciales; sobre todo, en la atracción de inversión extranjera hacia Colombia. También se hizo campaña contra “los de siempre” en favor de “los nunca”, en referencia a aquellos que no hacían parte de la clase política tradicional. Pero varios de los elegidos tienen trayectoria política.

Carlos Felipe Mejía en España

En España viven cerca de un millón de colombianos. Es el segundo país con mayor éxodo de connacionales, solo por detrás de Estados Unidos. Para atender la embajada en Madrid, el Gobierno designó a Carlos Felipe Mejía, senador del Centro Democrático desde 2014 hasta 2022, quien se fue del uribismo para ser cofundador de Defensores de la Patria, el ahora partido político del presidente. Es decir, ha sido uno de sus fieles escuderos. Pero España no ha respondido a la designación. Allí gobierna el Partido Socialista Obrero Español (PSOE) de Pedro Sánchez, de izquierda; políticamente opuesto a De la Espriella y con una relación cercana con el Gobierno Petro. Le puede interesar: Miguel Arrázola, el pastor que promovió el “No” en el plebiscito de 2016, será embajador en El Salvador Incluso, Sánchez no felicitó al presidente cuando ganó las elecciones. Su último pronunciamiento acerca de Colombia tiene que ver con el terremoto, en el que se solidarizó con las víctimas sin mencionar al Gobierno. Además, a Mejía se le han registrado comentarios en redes sociales donde dice le dice “HDP” (un insulto) al mandatario español y apoya a los partidos de derecha Vox y Popular, opositores de Sánchez. Por ahora, hay silencio por parte del país europeo, que tendrá elecciones anticipadas a finales de noviembre, en las que Sánchez y el Gobierno que lidera se juegan su permanencia. Sin embargo, puede que gane otra vez, lo que posiblemente enredaría el aterrizaje de Mejía en Madrid. En diálogo con EL COLOMBIANO, el profesor de Eafit y columnista David Santos explicó que “el insulto de Mejía a un gobierno extranjero limita la confianza que este tenga en el gobierno colombiano. No es que el embajador tenga que compartir las ideas del mandatario del lugar al que va, pero esto disminuye la posibilidad de negociar cualquier proceso diplomático. En estos campos, los componentes políticos son esenciales, pero los intereses de la Nación no pueden anteponerse a la ideología”. Y agrega que “en Colombia, las lealtades políticas se premian con embajadas y eso le hace mucho daño al país”. Por su parte, el profesor de Relaciones Internacionales Rafael Piñeros explicó que “tal vez internamente no es el momento de aceptar o no un nuevo embajador” debido a las elecciones anticipadas. “Hay otras prioridades políticas”, dijo el experto, quien agregó que lo mismo puede pasar en el caso del Reino Unido.

Miguel Uribe en Reino Unido

Y es que en el país británico, el gobierno laborista de Andy Burnham va a ajustar apenas tres meses; un poco más que el de De la Espriella, lo que podría indicar, según Piñeros, que ese gobierno aún se está acomodando. Para la embajada de Londres, el Gobierno colombiano designó a Miguel Uribe Londoño, excandidato presidencial y padre del senador asesinado Miguel Uribe Turbay. Pero desde el Reino Unido ha habido un “silencio ruidoso”. Al respecto, Caracol Radio reveló que el tema estaría enredado, ya que ese país habría decidido no darle el beneplácito a Uribe Londoño. Se argumentaría que, en diplomacia, el silencio es una negativa. La solicitud al Servicio Diplomático británico se hizo a principios de septiembre, pero no se han conocido versiones públicas por parte de Uribe Londoño o los gobiernos de Colombia o Reino Unido. Esa embajada viene de ser ocupada por la polémica Laura Sarabia.

Mauricio Tobón en México

Otro designado del que no se conoce respuesta pública de su designación es el del excandidato a la Gobernación de Antioquia, Mauricio Tobón, a quien el jefe de Estado escogió para representar al país ante México. En el país centroamericano gobierna Claudia Sheinbaum, de izquierda y cercana en su momento a Petro. Eso sí, la mandataria tiene historial de un manejo pragmático en su diplomacia. Ha mantenido una relación cordial, aunque no cercana, con Donald Trump, pese a estar en orillas políticas opuestas. En el caso de De la Espriella, lo felicitó el 10 de agosto, cuando el Consejo Nacional Electoral (CNE) certificó su victoria. Ese detalle es importante: no se basó en el preconteo, esperó a que el resultado fuera oficial. En su momento, Tobón fue cuestionado por algunos sectores políticos porque el medio de comunicación del que ha sido uno de los dueños, Minuto 30, recibió más de 3.000 millones de pesos en pauta a través de Telemedellín durante la administración de Daniel Quintero, al que De la Espriella ha criticado de frente.

Juan Carlos Vélez en Ecuador

Entre otros que están pendientes de empacar las maletas a su respectivo país está Juan Carlos Vélez Uribe, quien se iría a Ecuador. Fue senador y candidato a la alcaldía de Medellín por el Centro Democrático y gerenció la campaña del “No” en el plebiscito por el Acuerdo de Paz, entre otros cargos. Después de esa campaña, generó polémica al revelar que la estrategia para ganarle al “Sí” se basó en cultivar la “indignación” de los sufragantes para que salieran a “votar verracos”. Como a Tobón, también se le ha cuestionado por haber recibido contratos del distrito de Medellín durante la administración Quintero. Allí tuvo un enlace contractual directo con el Aeropuerto Olaya Herrera que sumó $154.410.531 hasta 2022. En elecciones se la jugó por De la Espriella desde antes de la primera vuelta. Bloque de preguntas frecuentes