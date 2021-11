La monja argentina que relata cómo matan al cristianismo en Siria

Lo máximo que pude vivir es la experiencia en Siria, en Alepo, donde estuve hasta fines de 2014. Pasé cuatro años en la guerra y pude ser testigo de semejante tragedia que es, semejante sufrimiento; pero a la par hubo mucho testimonio edificante de cristianos.

La guerra empezó desde el día 1 de la mano con la persecución religiosa de estos grupos yihadistas, fundamentalistas islámicos que crucificaban y decapitaban cristianos, o los enterraban vivos. O sea, lo que he visto, escuchado y conozco con los testimonios que he recogido es impresionante”.

Desde ese momento empezaron las amenazas a su congregación y a usted...

“Sí, pertenezco al movimiento de nazarenos, y se identifica con la letra ‘n’ (de nun). Esa es la letra con la que terroristas marcan las casas de los cristianos para matarlos, porque ese es el símbolo de la maldición para ellos. Para nosotros es el símbolo de la gloria”.

¿Y qué le decían los cristianos afectados?

“En la parroquia nuestra, ahí en Alepo, les escuchaba decir con convicción: ‘yo soy cristiano, que me corten la cabeza; yo soy cristiano y a mí el cielo no me lo quitan’. Otro me decía ‘¿qué me puede hacer un terrorista?, cortarme la cabeza, en pedacitos; el alma no me la tocan’”.

Esos testimonios influyeron en que usted se quedara en Alepo...

“Claro, cuando empezó la guerra, la congregación nos ofreció la posibilidad de salir, pero yo me di cuenta de que no solamente podía seguir ahí, sino que también quería. Evidentemente Dios nos da a los cristianos una fuerza especial para mantenernos firmes en esas situaciones, porque estuve cuatro años en medio de bombardeos, tiros y cañonazos en nuestra casa, varias veces cayeron ahí las bombas, y sin embargo no tuve miedo”.