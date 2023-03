En entrevista con el programa “Nosotros a la mañana”, el argentino contó que en su segundo matrimonio se sentía agobiado. “ Antes de divorciarme me estaba enfermando, tenía taquicardia, hipertensión y me sentía muy, muy mal todo el día”, dijo.

La historia de Mauricio, un argentino de 102 años, no deja de llamar la atención en redes sociales.

Pero cuando decidió divorciarse, hace tres años, cambió de forma positiva, según él: “A los dos o tres meses, se me pasaron todos los males, se terminó la hipertensión, se me terminó la taquicardia. Estoy disfrutando del cariño de mis hijos, de toda la gente que me conoce”.

Y, ¿cuál es el secreto para superar los cien años lúcido y gozando de buena salud? Mauricio no tuvo reparos en compartir la fórmula con la que logró alcanzar 102 años: “Teniendo mucho amor a toda la gente” y “no tener odios”.