Anoop Babu es un hombre indio que compró un boleto de la lotería en su país y, de la noche a la mañana, se convirtió en un millonario que tenía en sus arcas más de tres millones de dólares americanos. Contrario a estar feliz, este nuevo rico aseguró que se arrepiente de haber tenido suerte.

“Fui y me quedé en la casa de un pariente, pero de alguna manera la gente también encontró ese lugar y ahora vine a mi casa porque mi hijo no se encuentra bien. Ni siquiera puedo llevar a mi hijo al hospital porque la gente viene y busca ayuda. Me pide dinero”, relató Babu a The Times.

Al hombre le llegó “la suerte” después de comprar por quince años el boleto de la lotería. Nunca había ganado nada. Era conductor y se sentía asfixiado por las deudas. Ganaba 14.000 rupias al mes (menos de 800.000 pesos colombianos).

El hombre relató que, desesperado, decidió romper la alcancía de su hijo para comprar el boleto. Su sueño era pagar las deudas, comprar una casa, montar un negocio y donar una parte a la caridad.

Babu relató que cuando su sueño se cumplió, inició otra pesadilla. Después de ganar la lotería han sido cientos de desconocidos y familiares que han llegado hasta su casa para pedirle parte del dinero.

“Decenas de personas se reúnen todos los días frente a mi casa en Thiruvananthapuram esperando para pedirme dinero, mientras otros me siguen por la calle”, contó el indio al diario citado.

El hombre aseguró que sus planes con los tres millones de dólares que ganó siguen siendo los mismos. Sin embargo, reiteró que el acoso lo ha llevado a desear no haber ganado nada.

“Ojalá no hubiera ganado. El tercer premio pudo haber sido mejor”, puntualizó Buba.