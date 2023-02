A sus 68 años, está al frente de una familia de 12 mujeres, 102 hijos -el menor de 10 años y el mayor de 50- y 578 nietos. Se ha convertido en toda una atracción en su aldea, Bugisa , en el este de Uganda. Pero asegura que quiere detenerse y no tener más. “Ya he aprendido (la lección) de mi actitud irresponsable, de haber tenido tantos hijos de los que no puedo ocuparme”, confiesa.

“Como solo éramos dos hijos (en su familia), mi hermano, mis padres y mis amigos me aconsejaron que me casara con varias mujeres para tener muchos hijos y aumentar nuestro patrimonio familiar”, explica.

Atraídos por su estatus de vendedor de ganado y carnicero, varios lugareños le ofrecieron la mano de sus hijas, algunas de ellas todavía menores (una práctica prohibida desde 1995). Con los años, ya no puede ni identificar a sus propios hijos.

“Solo me acuerdo de los nombres del primero que nació y del último, no me acuerdo de la mayoría de los otros”, confiesa, revisando entre montones de viejos cuadernos para encontrar detalles sobre sus nacimientos. “Son sus madres las que me ayudan a identificarlos”, señala.

El hombre admite que también le cuesta recordar el nombre de algunas de sus esposas. Tiene que pedirle a uno de sus hijos, Shaban Magino, un maestro de 30 años, que le ayude a gestionar los asuntos de la familia. Es uno de sus pocos hijos que fueron a la escuela. Para resolver las disputas, que no faltan en la familia, se organiza una reunión cada mes.