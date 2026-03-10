Israel atacó complejo subterráneo del régimen de Irán donde se estaban desarrollando armas

La guerra en el Medio Oriente se ha intensificado en las últimas horas, pues luego de múltiples bombardeos, el ejército israelí anunció la afectación a uno de los puntos estratégicos del régimen iraní.

Así lo informó las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) a través de sus redes sociales, detallando que el ataque en Teherán se realizó el día anterior en horas de la noche. “Un complejo subterráneo donde se llevaban a cabo procesos de investigación y desarrollo de armas fue atacado”, subrayó.

“El complejo fue construido en el corazón de la Universidad Militar Central Imán Hussein de la Guardia Revolucionaria, que se utilizaba como recurso de emergencia y lugar de reunión para actividades operativas”, contó el ejército de Israel en su perfil de X.