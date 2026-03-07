“Israel se quiere sacar de encima una amenaza constante contra su supervivencia”: Cancillería de Israel

Ha pasado una semana desde que Estados Unidos e Israel decidieron atacar a Irán, lo que se ha convertido en una nueva guerra en Medio Oriente. Justo ayer 7 de marzo, el conflicto regional escaló en varios frentes, golpeando el corazón financiero y logístico del Golfo Pérsico. La jornada comenzó con una operación de alta precisión ejecutada por el ejército de Israel contra el aeropuerto internacional Mehrabad, en Teherán, donde las fuerzas israelíes confirmaron haber destruido 16 aviones pertenecientes a la Fuerza Quds, la unidad de élite de los Cuerpos de los Guardianes de la Revolución de Irán. Mientras eso sucedió, el presidente Donald Trump amenazado con que Irán sería “golpeado muy fuertemente” y ataques a objetivos y grupos que no habían sido considerados. En otro lado, Israel hizo una incursión con sus fuerzas especiales en la localidad de Nabi Chit, en Líbano, donde se enfrenta a Hezbolá. El comando, que llegó en helicópteros durante la noche con uniformes similares a los del ejército libanés, tenía como objetivo localizar los restos del piloto Ron Arad, desaparecido desde 1986. Lea también: Mojtaba Jamenei es el favorito para ser jefe supremo de Irán, ¿qué son los ayatolás? Aunque Israel informó que la operación no dejó bajas en sus filas y no logró recuperar los restos del uniformado, las autoridades de Salud en Líbano denunciaron la muerte de 41 personas en el asalto, incluyendo tres soldados libaneses. Además, Israel emitió órdenes de evacuación inmediata para los residentes de los suburbios del sur de Beirut y bombardeó la histórica ciudad de Tiro, mientras que el ministro de Defensa, Israël Katz, exigía el desarme de Hezbolá bajo amenaza de medidas aún más severas. El balance semanal en suelo libanés es desolador, con cerca de 300 fallecidos. La respuesta de Irán no se hizo esperar y se manifestó en una serie de ataques que han puesto en alerta máxima a las monarquías árabes. Por primera vez en el conflicto, se reportaron explosiones en Manama, capital de Baréin, y en Doha, Catar, mientras que Emiratos Árabes Unidos denunció el lanzamiento de 15 misiles y 119 drones contra su territorio. Esta ofensiva obligó al aeropuerto internacional de Dubái a suspender parcialmente sus operaciones aéreas tras interceptar proyectiles en sus inmediaciones. Justo el jefe del poder judicial iraní, Gholamhossein Mohseni Ejeí, justificó los ataques afirmando tener pruebas de que los Estados de la región se han puesto “a disposición del enemigo”, advirtiendo que los ataques contra estos objetivos continuarán. Al mismo tiempo, desde Teherán acusaron a Estados Unidos de atacar una planta desalinizadora en la isla de Qeshm, un acto que el canciller Abás Araqchi calificó como un precedente peligroso contra la supervivencia civil en la zona del Golfo. Para entender el giro que ha dado el conflicto en Medio Oriente, y que Israel ya anunció una segunda fase en la ofensiva contra Irán, hablamos con Edwin Yabo Glusman, director para el norte de Suramérica en el Ministerio de Relaciones Exteriores de Israel. Conozca: “No estoy aprendiendo ningún maldito idioma”: la negativa de Trump frente a presidentes latinos para aprender español

Han sido años muy agitados para Israel: primero la guerra contra Hamás en la Franja de Gaza y ahora un nuevo capítulo contra Irán y los movimientos chiíes aliados a ese país. Para un sector de la política internacional eso le ha generado a Israel una imagen complicada en el mundo. ¿Cómo lo ve desde el Ministerio de Relaciones Exteriores?

“Es verdad que llevamos unos años especialmente difíciles desde el 7 de octubre de 2023, aunque en realidad el enfrentamiento viene desde mucho antes. Estamos hablando de un conflicto que lleva 47 años con el régimen islamista radical de los ayatolás en Teherán, desde la revolución islámica de 1979. Hay que recordar algo que muchas veces se olvida: aquella fue una revolución que combinó elementos islamistas y marxistas. Después los islamistas eliminaron a los marxistas, pero al principio hubo una cooperación entre esas vertientes. Desde entonces uno de los pilares ideológicos de ese régimen ha sido la destrucción del Estado de Israel. Se trata de una ideología profundamente reaccionaria que intenta devolver a la sociedad iraní a un modelo medieval. Es una ideología que plantea que el único soberano es Dios y que por lo tanto rechaza la democracia liberal, porque consideran que sería una forma de idolatría. Su aspiración es recrear una especie de califato, una organización imperial que existió hasta la caída del Imperio Otomano en la Primera Guerra Mundial. Dentro del islam hay dos grandes vertientes, la chiita y la sunita. En ambas existen movimientos radicales como los Hermanos Musulmanes, que surgieron en el siglo XX. En ese contexto aparece el régimen iraní de 1979. Israel no tiene fronteras con Irán, no tenemos disputas territoriales ni competencia económica directa. Todo esto se basa en construcciones ideológicas y religiosas de un régimen que intenta destruir al Estado de Israel. En resumen, lo que está pasando ahora es que Israel intenta sacarse de encima una amenaza constante contra su propia supervivencia”.

Muchos analistas dicen que Benjamin Netanyahu se mantiene enfrascado en estas guerras como una manera de permanecer en el poder. Incluso cuando Donald Trump visitó Israel hace unos meses defendió públicamente a Netanyahu ante el Congreso. ¿Cómo ven ustedes esa interpretación?

“Yo lo veo como una interpretación bastante superficial y basada en un desconocimiento de la situación. Sería como preguntarse si Churchill fue a la guerra contra los nazis para mantenerse en el poder.Estamos hablando de un régimen que durante 47 años ha promovido la destrucción del Estado de Israel y de Estados Unidos. Y no se trata solo de una narrativa: actúan activamente para lograr esos objetivos. Irán opera en Medio Oriente, en África, en Europa, en Estados Unidos y también en América Latina con ese propósito. Entonces decir que Netanyahu provoca guerras para mantenerse en el poder ignora completamente ese contexto histórico.Además, Netanyahu no programó el ataque del 7 de octubre. Ese ataque demostró hasta qué punto estas organizaciones están dispuestas a todo para lograr sus objetivos. Israel entendió que se trata de un movimiento extremadamente peligroso que está dispuesto a sacrificar incluso el desarrollo de su propia población para alcanzar su meta ideológica.Por eso Israel no puede tolerar que un grupo de clérigos medievales tenga en sus manos armas de destrucción masiva o armas estratégicas como los misiles balísticos”.

Donald Trump había dicho que con los bombardeos de hace unos meses ya se había eliminado el riesgo nuclear iraní, pero ahora volvieron a atacar, ¿no habían acabado con ese riesgo? ¿Cómo se justifica esta nueva avanzada?

“Es cierto que esos bombardeos redujeron significativamente el riesgo nuclear. Pero lo que vimos después fue la rapidez con la que Irán intentó reactivar su programa.Comenzaron a construir instalaciones más profundas y más protegidas para evitar que las bombas que habían penetrado sus instalaciones el año pasado pudieran volver a hacerlo. Y además siguieron avanzando en el enriquecimiento de uranio. No hay ningún objetivo pacífico para enriquecer uranio por encima del 20 %. Ellos ya tienen uranio enriquecido al 60 %. Para fabricar un arma nuclear se necesita llegar al 90 %. Ese salto es muy corto. Puede tomar alrededor de dos semanas. No estamos hablando de años”. Puede leer: Trump dice que “hoy sábado Irán será golpeado muy fuertemente”

¿Dos semanas para llegar al nivel necesario para una bomba?

“Exactamente. Tal vez un poco más, tal vez un poco menos, pero estamos hablando de semanas. En negociaciones recientes incluso representantes iraníes insinuaron que ya tenían suficiente uranio enriquecido para fabricar hasta once bombas nucleares.Por eso para Israel la situación se volvió insostenible. Se trata de una cuestión de supervivencia.Aquí también entra el tema de la imagen internacional de Israel. A nosotros nos importa la opinión del mundo porque somos una sociedad democrática. Pero cuando se trata de la supervivencia del país, la prioridad es clara. Hemos visto campañas financiadas por Qatar o por Irán en Europa y en Estados Unidos, hemos visto la politización de organismos internacionales y del derecho internacional. En ese contexto, la prioridad de Israel sigue siendo proteger a su población”.

Ahora quiero que hablemos de Hamás y de la Franja de Gaza. Irán y los ayatolás son chiitas, mientras que Hamás es un movimiento sunita. Sin embargo, ambos han colaborado en diferentes momentos. ¿Cómo se explica esa alianza?

“Es cierto que históricamente ha habido tensiones entre sunitas y chiitas. Pero Irán desarrolló una estrategia regional que nosotros llamamos el “anillo de fuego”.Construyeron una red de milicias y aliados para rodear a Israel desde diferentes frentes. En el norte está Hezbolá en Líbano, en Gaza está Hamás, también están los hutíes en Yemen y diferentes milicias en Siria e Irak. La idea era que en un momento determinado todos esos actores atacaran simultáneamente a Israel.Por ejemplo, Hezbolá tenía una unidad llamada Radwan, con más de cien mil combatientes entrenados para invadir el norte de Israel. Hamás tenía una unidad similar llamada Nujbah, que fue la que participó en el ataque del 7 de octubre. Ese plan buscaba saturar los sistemas de defensa aérea de Israel. Si lanzas una cantidad suficiente de misiles al mismo tiempo, incluso el mejor sistema defensivo puede verse sobrepasado”.

Entonces atacar a Irán también significa debilitar a todas esas milicias.

“Exactamente. Una vez que Irán queda debilitado o fuera del tablero, todos esos actores pierden su principal apoyo político, militar y financiero.Irán fue quien diseñó ese sistema de milicias para este tipo de escenario. La idea era que Israel tuviera que enfrentar ataques simultáneos desde varios frentes”.

Mucha gente habla de la posibilidad de una guerra más amplia. Trump primero dijo que la guerra podría durar semanas y luego sugirió que podría extenderse más tiempo. ¿Ustedes creen que este conflicto puede convertirse en algo mucho más grande?

“Es muy difícil hacer predicciones. Lo que sí sabemos es que el objetivo principal es eliminar la amenaza estratégica que representa el régimen iraní.Si ese objetivo se alcanza rápidamente, la guerra podría terminar pronto. Pero si el régimen sigue intentando desarrollar armas nucleares o atacar a Israel a través de sus aliados, el conflicto podría prolongarse”. Conozca: Así fue el encuentro de Messi con el presidente Trump en la Casa Blanca: Hasta hablaron de Cristiano

También se habla mucho del papel que podrían jugar otros países de la región.