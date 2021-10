Así las cosas, se trata de una movida electorera, una mera parafernalia. Y no está hecha para beneficiar a Bernal, que es apenas una ficha minúscula en el entramado madurista. Es el régimen de Nicolás Maduro desde Caracas el que quiere aprovechar el escenario electoral para sacar réditos de la puesta en marcha de este proceso, por lo que el Gobierno de Iván Duque ya le notificó que no se dejará utilizar con ese propósito.

La disputa electoral

Ahora bien, la figura de Freddy Bernal fue la que despertó la suspicacia colombiana y la reacción inmediata para aclarar que permitir la reapertura no significa un reconocimiento al régimen de Maduro, pues es el candidato del oficialismo para recuperar la Gobernación del Táchira. Allí lidera la opositora Laidy Gómez, quien busca la reelección con el aval de la Alianza Democrática, conglomerado de los partidos de oposición que no reconocen el liderazgo de Juan Guaidó. Y, en la otra orilla, están Bernal y Leonardo Salcedo, las apuestas del Partido Socialista Unido de Venezuela. No obstante, el primero tiene el respaldo abierto del régimen, por lo que no solo despertó la alerta en Colombia, sino las críticas en su natal Táchira. “Lo que hizo con los contenedores fue un show electoral y mediático”, dijo Gómez.

En este punto es cuando entra de frente Colombia. Ante ese panorama de efervescencia electoral, y viendo que la reapertura tiene tintes políticos del otro lado de la frontera, el presidente Duque salió a advertir que no se prestará para impulsar a los candidatos del régimen.

“Quiero dejar claro que nosotros los colombianos no nos vamos a prestar para ser idiotas útiles de las pretensiones electoreras que puede tener la dictadura de cara a las elecciones locales que quieren adelantar en Venezuela, porque estos gestos también sabemos que tienen una intencionalidad política”, advirtió Duque, desde Cúcuta, donde lideró una cumbre de gobernadores.

Este mensaje, además, tiene otra connotación, pues en la Casa de Nariño se analiza la posibilidad de dar vía libre a la reactivación de la relación a nivel consular, sin reconocer al régimen de Maduro, para facilitar el intercambio comercial en la frontera.

En efecto, los gobiernos de Norte de Santander y del Estado de Táchira han adelantado reuniones –a través de voceros– para darle un nuevo aire a la dinámica propia de la frontera, donde, desde el 2 de junio, el paso se regula con pico y cédula.