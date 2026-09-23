Video | Javier Milei arremetió contra la ONU: la señaló de “organismo inútil” que alimenta “casta de parásitos”

La ONU es un organismo “inútil” que alimenta “a una casta de parásitos”, dijo este miércoles el presidente argentino, Javier Milei, durante su discurso en la Asamblea General en Nueva York. El mandatario derechista criticó además la inacción del organismo multilateral en el diferendo con Reino Unido sobre las islas Malvinas, su manejo de la pandemia de 2020 y se opuso al control estatal de la inteligencia artificial (IA). La ONU “se convirtió en una organización inútil, que solo sirve para alimentar a una casta de parásitos fatalmente arrogantes disfrazados de burócratas bien intencionados”, lanzó Milei en su discurso.

“Quienes deberían garantizar la seguridad colectiva y los derechos humanos fracasaron en la tarea y en su lugar permitieron el caos, la violencia y el terrorismo internacional”, prosiguió. Lea también: Donald Trump amenaza con usar la fuerza militar en América Latina durante la Asamblea General de la ONU

Milei se refirió al histórico reclamo de Argentina sobre las islas Malvinas, en manos de los británicos desde 1833, y a las operaciones de extracción petrolera autorizadas por Londres cerca del archipiélago, que según Buenos Aires desafían una resolución de la ONU de hace medio siglo.

“Quienes siguen las reglas no tienen recompensa alguna por hacerlo mientras que los que incumplen no reciben la menor represalia. Por eso Malvinas no es solamente una cuestión entre la Argentina y el Reino Unido, también plantea una pregunta acerca de la capacidad de esta organización para hacer valer sus propias resoluciones”, dijo.

También siguió los pasos de su aliado, el presidente estadounidense Donald Trump, quien en su intervención el día anterior propuso referirse a la IA como “superinteligencia” y criticó las advertencias fatalistas en torno al desarrollo acelerado de estas tecnologías.

“Los escenarios distópicos a los que se suele aludir para infundir el miedo y propiciar el control del Estado carecen de sentido desde el punto de vista económico”, afirmó, y propuso que “que sea Occidente quien lidere el desarrollo de la tecnología”.

Además, el mandatario argentino cuestionó a la ONU por sus políticas “de encierro forzado” durante la pandemia y defendió la salida de Argentina de la Organización Mundial de la Salud.

“Donde algunos aducen un error de política sanitaria, nosotros vemos un experimento global de control social disfrazado de ciencia. Y cuando un Estado con anteojera sanitaria le quita a su población el derecho a trabajar a educarse, a despedir a sus muertos, y eso se traduce en millones de muertes evitables, hay una palabra para nombrarlo: genocidio”, acusó.

No es el primer desencuentro del presidente argentino con el organismo, pues hace dos años acusó a las Naciones Unidas de manejar una agenda ideológica y señaló que la Agenda 2030 era un “programa de gobierno supranacional de corte socialista que pretende resolver los problemas de la modernidad con soluciones que atentan contra la soberanía y violentan el derecho a la vida, a la libertad y a la propiedad de las personas”. Siga leyendo: Javier Milei señaló a la ONU de tener una “agenda ideológica” y afirmó que romperá la “neutralidad histórica” Para consultar contenido prémium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el mundo, regístrese aquí .

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