“Hacemos todo lo posible para evitar un apagón que nos dejó el gobierno anterior”: vicepresidente Restrepo

Este miércoles 23 de septiembre comenzó en Cartagena el 28 Congreso Andesco, encuentro en el que se discutieron los principales desafíos de los servicios públicos, la inversión y la transición energética.
Durante la instalación, el vicepresidente de Colombia intervino mediante un video, debido a que no pudo asistir presencialmente al evento porque encabeza la delegación del país en la Asamblea General de las Naciones Unidas (ONU), en Nueva York.
En su intervención, el vicepresidente hizo una fuerte crítica a la administración anterior de Gustavo Petro, a la que responsabilizó de una gestión que aseguró que afectó la confianza, la inversión y particularmente al sector energético.
El funcionario aseguró que el Gobierno de Abelardo de la Espriella trabaja para evitar un apagón en el país y afirmó que la nueva administración busca recuperar la confianza para impulsar nuevamente la inversión.
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El vicepresidente recordó que después del apagón ocurrido en Colombia en 1992 se produjo una transformación de los servicios públicos, con la expedición de la Ley 142 de Servicios Públicos, la Ley 143 en materia eléctrica y la Ley 1341 relacionada con las tecnologías de información y comunicaciones.