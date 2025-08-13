Javier Milei se defiende tras atacar a Ian Moche, niño activista de 12 años diagnosticado con autismo

Javier Milei, presidente de Argentina, se encuentra envuelto en una polémica por el uso de las redes sociales, pues gracias a un mensaje publicado en contra de un niño de 12 años, el mandatario fue denunciado por presunto hostigamiento. El político se defendió.

La víctima de los mensajes de Milei sería Ian Moche, un niño de 12 años que fue diagnosticado con autismo y que se ha dedicado a defender los derechos de las personas con diferentes discapacidades.

Lea también: Milei tumba aumento a las jubilaciones y pensiones por discapacidad en Argentina

El presidente argentino había atacado a un periodista que entrevistó al menor hace meses. En esa misma publicación, Milei también habría, al parecer, descalificado al niño.

“Pautino siempre del lado del mal. No falla nunca al momento de operar en contra del gobierno. Siempre del lado de los kukas... no falla...”, publicó Milei en el mes de junio, haciendo alusión a que el periodista y el niño serían voces del kirchnerismo.