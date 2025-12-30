“Estamos colaborando con las autoridades”: se pronunció restaurante donde murió una niña luego de caer de un caballo

El restaurante campestre La Tinaja, ubicado en el corregimiento de La Torre, zona rural de Palmira, Valle del Cauca, emitió un comunicado oficial tras la tragedia ocurrida el pasado sábado 27 de diciembre, donde una niña de cuatro años perdió la vida en sus instalaciones.

Este establecimiento ofrece servicios de granja, zona infantil y paseos a caballo; sin embargo, el pasado fin de semana la menor de edad protagonizó un trágico hecho mientras participaba en una actividad recreativa de paseo a caballo guiada por un instructor.

De acuerdo con la información preliminar, el animal se alteró repentinamente, provocando que el guía perdiera el control. La niña cayó al suelo y fue pisoteada en repetidas ocasiones por el equino, sufriendo lesiones de extrema gravedad.

A pesar de que los presentes auxiliaron de inmediato a la menor y la trasladaron a un centro médico en Palmira, el personal de salud confirmó que la niña ya no presentaba signos vitales al momento de su ingreso.