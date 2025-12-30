x

“Estamos colaborando con las autoridades”: se pronunció restaurante donde murió una niña luego de caer de un caballo

La Tinaja rompió el silencio luego del fallecimiento de una menor de 4 años mientras realizaba una de las actividades del lugar que involucraba a un caballo.

  • Una niña de 4 años murió en un establecimiento ubicado en Palmira, Valle, mientras daba un paseo en caballo guiado a través de un instructor. Fotos: Andrés Camilo Suárez Echeverry y @latinajacali
  • El restaurante publicó un comunicado sobre lo ocurrido en su establecimiento el pasado 27 de diciembre. Foto: @latinajacali
Brian Ferney Valencia Ríos
Brian Ferney Valencia Ríos

Digital - Alcance

30 de diciembre de 2025
bookmark

El restaurante campestre La Tinaja, ubicado en el corregimiento de La Torre, zona rural de Palmira, Valle del Cauca, emitió un comunicado oficial tras la tragedia ocurrida el pasado sábado 27 de diciembre, donde una niña de cuatro años perdió la vida en sus instalaciones.

Este establecimiento ofrece servicios de granja, zona infantil y paseos a caballo; sin embargo, el pasado fin de semana la menor de edad protagonizó un trágico hecho mientras participaba en una actividad recreativa de paseo a caballo guiada por un instructor.

Lea también: Zulma Guzmán, señalada de envenenamiento con talio, permanece en “delicado estado de salud” en el Reino Unido

De acuerdo con la información preliminar, el animal se alteró repentinamente, provocando que el guía perdiera el control. La niña cayó al suelo y fue pisoteada en repetidas ocasiones por el equino, sufriendo lesiones de extrema gravedad.

A pesar de que los presentes auxiliaron de inmediato a la menor y la trasladaron a un centro médico en Palmira, el personal de salud confirmó que la niña ya no presentaba signos vitales al momento de su ingreso.

¿Qué dijo el restaurante La Tinaja sobre la muerte de la niña de 4 años luego de un paseo a caballo?

En un comunicado a través de sus redes sociales, la administración de La Tinaja manifestó sentir un “profundo dolor” por el incidente y extendió sus condolencias a la familia afectada. “Expresamos nuestra solidaridad y condolencias a las familias y personas afectadas. Acompañamos su dolor y nos unimos al sentimiento de tristeza en este momento tan difícil”, subrayó la entidad.

Sobre las acciones de las entidades encargadas, el restaurante dejó claro que “desde el primer momento estamos colaborando de manera plena y transparente con las autoridades en la investigación de los hechos”.

“Agradecemos a la comunidad su respeto, comprensión y sensibilidad mientras avanzan los procesos correspondientes. Pedimos, de manera especial, sensibilidad y prudencia frente a la información que circula”, concluyó el establecimiento.

El restaurante publicó un comunicado sobre lo ocurrido en su establecimiento el pasado 27 de diciembre. Foto: @latinajacali
Respecto a las investigaciones, la Seccional de Investigación Criminal (Sijín) de la Policía del Valle del Cauca lidera las pesquisas para esclarecer las causas exactas por las cuales el animal se asustó y verificar si el establecimiento contaba con los protocolos de seguridad establecidos para este tipo de interacciones con animales.

Siga leyendo: Cartagena le dice adiós a los carruajes con caballos: estrenará coches eléctricos

