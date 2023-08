“Ella nos dijo que iba a salir con los chicos de la Iglesia, que iban a ir a una playa, que no iba a tener señal, entonces que no nos preocupáramos si ella no nos hablaba, pero que tranquilos que cuando ella llegara nos avisaba”, describió Ángela al medio bogotano.

Pero el mensaje de aviso nunca llegó, por lo que a sus familiares le generó mucha preocupación, pues Katherine siempre avisaba dónde estaba y qué hacía. Horas después, el pastor de la iglesia cristiana a la que la joven asistía se comunicó con sus padres a través de Facebook y luego por Whatsapp, para confirmarles la triste noticia.

Los amigos de Katherine le contaron a la familia que todos estaban caminando por una plataforma de piedras cerca al mar que, según ellos, es un lugar seguro en el que el mar no suele invadir el espacio de las rocas.