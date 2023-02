Un grupo de jóvenes en Venezuela graduados de enfermería se grabó vestidos con su toga y birrete, mientras decían no haber aprendido “nada” mientras cursaron su pregrado. El video se hizo viral y llegó a las autoridades de la universidad, que decidieron anularles el título académico.

Los recién egresados, aparecían enumerando temas básico de la profesión que no sabían. Por ejemplo, no “saber inyectar”, o no “conocer los signos vitales”, declaraciones que al parecer, dijeron a manera de broma, pero la de la Universidad Nacional Experimental Politécnica de la Fuerza Armada Bolivariana, UNEFA, no las tomó de esta manera.