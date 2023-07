Los policías de Los Ángeles, en Estados Unidos, pueden preguntar de manera entendible si alguien en su comisaría habla chinanteco, mixteco o alguna lengua nativa que necesite traducción y que no entienda el español o el inglés. Eso fue posible gracias a Odilia Romero y la organización Cielo. El diario El País reveló la historia de su lucha lingüística por más de 10 años en esa ciudad, donde hablan más de 17 dialectos.

Esa lucha, según El País, busca evitar que se repitan historias donde los policías de Los Ángeles no comprenden lo que sus detenidos les comunican o los mismos detenidos no entiendan lo que les piden en inglés o en español. Tal como le sucedió a un trabajador inmigrante de la etnia quiché, a quien le dispararon porque no entendía las instrucciones de los agentes.